今（10）天是中華民國的生日，第26屆「2024台北國際嬰兒與孕媽咪用品展」也在國慶日、於台北世貿展覽館登場，集結全球1800大品牌，現場祭出嬰兒濕紙巾半價，以及益生菌、推車坐墊等買一送一優惠。展覽活動資訊、票價、免費索票、優惠以及交通資訊等，《NOWnews今日新聞》為讀者一次整理。
📍展出時間：10:00~18:00
📍展出地點：台北世貿(台北市信義路五段5號)
📍交通資訊：搭乘捷運請在紅線「台北101/世貿站」下車，走出1號出口即抵達
📍停車資訊：嘟嘟房世貿一館 $70 / 時，當日最高$350
嘟嘟房世貿站 $60 / 時，當日最高$420
台北世貿國際貿易大樓地下停車場 $100 / 時
台北 101 停車場 平日 $100 / 時、例假日$120 / 時
📍優待票：$100（6-12歲、65歲以上、憑寶寶手冊購票）
📍免費入場：身心障礙及陪同1人，憑證換票入場。6歲以下兒童隨家長參觀
📍孕媽咪換票：孕媽咪憑媽媽手冊免費換票入場，陪同者也免費
📍登記免費索票：至上聯國際「2024台北國際嬰兒與孕媽咪用品展」官網，登入或註冊會員即可預約，一人索票兩人同型。索票網址請點此
📍產後調理保養區：坐月子中心、調養月子餐、營養補給品、塑身衣、美容美體用品、SPA中心
📍臍帶血生物科技區：臍帶血銀行、生物科技保健產品
📍彌月食品區：彌月蛋糕、彌月餅乾、彌月油飯等禮盒
📍寵愛寶貝用品區：嬰兒食品、營養補充、玩具、推車、安全座椅、彌月禮品、幼兒衛浴、嬰兒床寢
📍寶貝教育娛樂區：家庭攝影寫真、教學玩具、基金理財、啟蒙教育、各式教材教具、多媒體教學、兒童圖書、球類
📍親子同遊旅遊區：特色親子餐廳、親子民宿、觀光工業、休閒農場、親子渡假村酒店遊憩、自然生態旅遊、體驗DIY
📍家庭電器用品區：嬰兒家電、幼兒監控系統、體感電器、兒童友善家電、空調電器、健康家電
📍冊子x幸孕果「安撫神器-寶貝成長DHA專利益生菌滴劑」 原價$1350、展場價$1099
📍UBMOM「副食品初學必備組」 原價$1869、展場價$1639
📍Biolane法貝兒「好奇寶寶紫青護理組」（加贈法貝兒滋養保濕乳液） 原價$1020、展場價$599
📍Pixsee「Friends AI智慧寶寶攝影機與互動玩具套組」 原價$20200、展場價$11900
📍Ergobaby「Alta Hip Seat新世代吸震坐墊式背帶」 原價$9250、展場價$5999
📍Chicco「Mini Bravo輕量秒收車+KeyFit手提安全座」 原價$20400、展場價$8990
📍MAXI-COSI「Nesta多階段高腳成長餐椅」 原價$20900、展場價$16640
📍韓國RICO baby金盞花有機天然濕紙巾（超厚、特厚、厚款各13包） 原價 $5460、展場價 $3150
📍明治meiji兒童營養配方奶粉（900mlx12罐） 原價$6000、展場價$5130
📍Chicco低敏嬰兒專用洗衣精（1.5Lx6瓶） 原價$2388、展場價$1099（宅配免運費）
📍瀚克寶寶QBEBE有機寶寶副食套組 原價$1060、展場價$888（任選兩組$1688，再享低溫宅配免運費）
📍佩佩豬小盒益生菌買一送一 原價$798、展場價$399
📍媽媽餵氣墊調溫抗菌推車坐墊買一送一 原價$3960、展場價$1980
📍nacnac天絲抗菌棉澡巾買一送一 原價$440、展場價$220
*所有價格及內容皆以現場為準
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🟡2024台北國際嬰兒與孕媽咪用品展資訊📍展出日期：2024/10/10(四) 至 2024/10/13(日)
📍展出時間：10:00~18:00
📍展出地點：台北世貿(台北市信義路五段5號)
📍交通資訊：搭乘捷運請在紅線「台北101/世貿站」下車，走出1號出口即抵達
📍停車資訊：嘟嘟房世貿一館 $70 / 時，當日最高$350
嘟嘟房世貿站 $60 / 時，當日最高$420
台北世貿國際貿易大樓地下停車場 $100 / 時
台北 101 停車場 平日 $100 / 時、例假日$120 / 時
🟡票價多少？如何免費索票？📍全票：$150（1個成人可帶１名6歲且身高在115公分以下兒童進場）
📍優待票：$100（6-12歲、65歲以上、憑寶寶手冊購票）
📍免費入場：身心障礙及陪同1人，憑證換票入場。6歲以下兒童隨家長參觀
📍孕媽咪換票：孕媽咪憑媽媽手冊免費換票入場，陪同者也免費
📍登記免費索票：至上聯國際「2024台北國際嬰兒與孕媽咪用品展」官網，登入或註冊會員即可預約，一人索票兩人同型。索票網址請點此
🟡展區規劃📍孕媽咪時尚生活區：孕婦服裝、孕哺衣、哺乳枕、媽媽包
📍產後調理保養區：坐月子中心、調養月子餐、營養補給品、塑身衣、美容美體用品、SPA中心
📍臍帶血生物科技區：臍帶血銀行、生物科技保健產品
📍彌月食品區：彌月蛋糕、彌月餅乾、彌月油飯等禮盒
📍寵愛寶貝用品區：嬰兒食品、營養補充、玩具、推車、安全座椅、彌月禮品、幼兒衛浴、嬰兒床寢
📍寶貝教育娛樂區：家庭攝影寫真、教學玩具、基金理財、啟蒙教育、各式教材教具、多媒體教學、兒童圖書、球類
📍親子同遊旅遊區：特色親子餐廳、親子民宿、觀光工業、休閒農場、親子渡假村酒店遊憩、自然生態旅遊、體驗DIY
📍家庭電器用品區：嬰兒家電、幼兒監控系統、體感電器、兒童友善家電、空調電器、健康家電
🟡育嬰用品人氣排行榜📍韓爸田園日記「玉米萬聖yeah福袋」 原價$1554、展場價$650
📍冊子x幸孕果「安撫神器-寶貝成長DHA專利益生菌滴劑」 原價$1350、展場價$1099
📍UBMOM「副食品初學必備組」 原價$1869、展場價$1639
📍Biolane法貝兒「好奇寶寶紫青護理組」（加贈法貝兒滋養保濕乳液） 原價$1020、展場價$599
📍Pixsee「Friends AI智慧寶寶攝影機與互動玩具套組」 原價$20200、展場價$11900
📍Ergobaby「Alta Hip Seat新世代吸震坐墊式背帶」 原價$9250、展場價$5999
📍Chicco「Mini Bravo輕量秒收車+KeyFit手提安全座」 原價$20400、展場價$8990
📍MAXI-COSI「Nesta多階段高腳成長餐椅」 原價$20900、展場價$16640
🟡婦幼用品展場優惠📍貝恩嬰兒保養柔濕巾一箱（80抽x24包） 原價 $2680、展場價 $1349。箱購加送貝恩嬰兒泡泡香浴露 200ml
📍韓國RICO baby金盞花有機天然濕紙巾（超厚、特厚、厚款各13包） 原價 $5460、展場價 $3150
📍明治meiji兒童營養配方奶粉（900mlx12罐） 原價$6000、展場價$5130
📍Chicco低敏嬰兒專用洗衣精（1.5Lx6瓶） 原價$2388、展場價$1099（宅配免運費）
📍瀚克寶寶QBEBE有機寶寶副食套組 原價$1060、展場價$888（任選兩組$1688，再享低溫宅配免運費）
📍佩佩豬小盒益生菌買一送一 原價$798、展場價$399
📍媽媽餵氣墊調溫抗菌推車坐墊買一送一 原價$3960、展場價$1980
📍nacnac天絲抗菌棉澡巾買一送一 原價$440、展場價$220
*所有價格及內容皆以現場為準