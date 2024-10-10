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▲劉兆銘在《倩女幽魂》扮演姥姥，堪稱個人從影以來最具代表性的演出之一。（圖／摘自hkmdb）

▲劉兆銘（左）與王祖賢在《倩女幽魂》的對手戲，至今仍讓觀眾印象深刻。（圖／摘自hkmdb）

經典港片《倩女幽魂》除了唯美的畫面，精彩的特效與動作外，演員的表現更是至今令人難忘，尤其在男女主角張國榮、王祖賢之外，就屬資深男星劉兆銘扮演的樹妖姥姥最讓人印象深刻，無論是陰陽合體的怪異，或是舌頭吐出時的駭人，都已在影史上留下不可磨滅的印記。劉兆銘即將度過93歲的生日，由於健康狀況，他出入要坐在輪椅上靠旁人推行，站起來也要拐杖支撐，已有許多工作不得不退出，但當媒體記者關心他的身體，他卻不肯多談，怕讓外界擔心。劉兆銘原籍廣東、在香港成長，年輕時曾赴法國習舞，後來成為當地首位替法國舞蹈家編舞的華人。1970年代先在TVB招牌綜藝節目《歡樂今宵》當舞蹈主任，幾年後開始客串該台的戲劇，從舞蹈界跨進影視圈，再從小螢幕跳上大銀幕。演出《倩女幽魂》的姥姥時，他已經56歲，而且角色雖陰陽同體卻是女性的稱呼，他也必須揣摩出一些女性的姿態，難度不低，他卻演得讓觀眾印象深刻，因而到了第3集《道道道》描述百年後姥姥再度復活，他又一次被找來主演，堪稱他個人從影以來最具代表性的角色之一。本月13日就是劉兆銘的93歲生日，根據香港01報導，他近來因身體狀況推掉好多工作邀約，需要休息，也很怕外界都來問候，因為跟一個人聊完又有下一個人。他答話時雖中氣十足，卻表示生日那天要上醫院，也沒透露詳細病情，覺得沒辦法講完身上的毛病都已經要花很久的時間，講沒兩句就很喘，不希望外界再追問下去。