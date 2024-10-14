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▲ECOFLOW邀您用愛發電，圓滿南迴醫療的最後一塊拼圖。（圖／業者提供）

▲路跑活動在部落族人的祈福儀式以及勇士鳴槍的祝福下，由臺東縣太麻里鄉大溪國民小學出發。（圖／業者提供）

▲贊助活動廠商ECOFLOW由李宜真總經理（左）代表下，致贈旗下熱門的行動充電站產品。（圖／業者提供）

▲此次活動在徐超斌醫師的故鄉—土坂部落為終點，透過雙腳體驗10公里的路程，用愛一起為部落發電，實地感受部落們的求醫若渴。（圖/NOWnews攝）

臺東縣位於臺灣東南隅，自臺東市以南至屏東楓港長達一百多公里的路程，是目前本島唯一沒有醫院的地區，而這段路程就是大眾俗稱的南迴地區。南迴可說是全臺灣最邊緣的醫療荒漠，然而徐超斌醫師卻帶領著志同道合的夥伴，長期深耕於此，致力在荒漠中開墾醫療和教育的綠洲。為一解南迴醫療、教育資源雙缺的窘境，南迴健康促進關懷協會將舉辦一場慈善公益路跑活動，於12日號召300位勇士，一起從太麻里鄉大溪國小出發，一路邁向徐超斌醫師的故鄉—土坂部落為終點，透過雙腳體驗10公里的路程，用愛一起為部落發電，實地感受部落們的求醫若渴。路跑活動將於12日上午8點開始，經過部落族人的祈福儀式，在勇士鳴槍的祝福下，一眾人由臺東縣太麻里鄉大溪國民小學出發，經東 68 縣道跑至終點台東縣達仁鄉土坂村集會所，沿途偶遇大雨的坍方路段，更讓參賽者有感而發，更加切身的體會部落的不便。而終點的土坂部落也是徐超斌醫生的故鄉，部落族人更於此為勇士們舉辦一年一度的感恩祭，不僅邀來金曲歌手獻唱，美食市集更是飄來陣陣香氣，讓剛一路奔跑的勇士們，能獲得滿滿的能量。而每位完賽的跑者，也將獲得由土坂部落的孩子們，親手送上別具意義的手作禮品，盼期盼讓這份愛能有所成果。現場為響應徐超彬醫師的各方跑者，也紛紛帶著自己的祝褔到來。此次贊助活動的廠商ECOFLOW，則由李宜真總經理為代表致贈旗下熱門的產品「River」和「Delta」系列，李宜真表示，這次參與「超人醫生與300名勇士」公益路跑活動，正是希望藉由他們的行動電源技術，為活動提供支持，並傳遞「用愛發電」的理念。李宜眞補充，日本其實將ECOFLOW產品定位在防災用品，尤其ECOFLOW的行動充電站在居家看護上能發揮極其重要的功能。醫療財團法人南迴基金會理事長說到：「如果家庭有長照、醫療需求的人，他們其實非常害怕設備斷電，以前使用的不斷電系統容量通常都很小，發電機需要加油、定期維護，使用起來聲音大又有味道，放家裡其實非常不合適，這次看到ECOFLOW的產品實際使用的樣子，更讓我們有信心，也期盼未來可以應用在更多用途，讓部落的文化繼續傳承下去。」「愛，不是我們要去的方向，而是我們出發的地方。」徐超斌醫生以超人般的意志，多年來一步步完成夢想中的藍圖，然而南迴地區依舊缺乏整體環境的改善，而這得要從健康促進和提升教育程度做起。因此徐超斌醫生於2010年成立「南迴健康促進關懷協會」，徐超斌醫生表示，健康是一種身體、心理、社會的安寧狀態，不僅是指沒有疾病或虛弱現象而已。而為圓滿台灣醫療的最後一塊拼圖，南迴健康促進關懷協會決定向全台發出號召！由300位勇士慷慨解囊捐贈12,990元，共同籌募389萬元，全數捐贈給「臺東縣南迴健康促進關懷協會」，用於貧困家庭的急難救助、獨居老人與身障者的居家照護、提升學童讀書環境的方舟教室以及加強老人關懷等工作。徐超斌醫生在這條沒有終點的道路上踽踽獨行，從守護一個人到一個聚落，這是他的故鄉，卻是我們共有的土地。人人都可以是勇士，做一件平凡的事，卻能共同成就偉大。