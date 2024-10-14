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▲許瑋甯（左）的新造型，側臉和泰勒絲（右）確實有幾分神似。（圖／IG anno8o7、taylorswift）

有著台灣、義大利、美國血統的39歲混血女星許瑋甯，不僅演技超群，更擁有一張絕美的臉蛋，近日她在社群上曝光自己前往巴黎觀賞時裝秀，更曬出換了新髮型的美照，讓粉絲又驚又喜，直呼她金髮的造型撞臉泰勒絲（Taylor Swift）。許瑋甯日前到訪法國巴黎，參加時裝周，後續在社群上曬出了一系列的街頭美照，只見她一改黑色直髮造型，以一頭亮眼的金色長捲髮亮相，疑似是近期流行的「羊毛捲」髮型，配上她招牌的深邃五官，十分有氣質，而許瑋甯的的穿搭則相當休閒，以白色T恤配上粉紅色的小香風大衣，下身則以黑色皮褲展現甜辣的風格，她也開心表示：「偷得一日閒，帶大家走走逛逛。」許瑋甯的一系列美照曝光後，馬上就吸引許多粉絲朝聖，直呼和外國女歌手泰勒絲十分相像：「是洋娃娃吧好美」、「好像Taylor Swift!」、「姐姐你金髮真的封神啊啊啊」、「好適合當法國女人，太水了」、「頭髮超美的，喜歡妳這種髮型！」