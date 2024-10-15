現代生活中的通信科技，從手機、電腦到Wi-Fi，無所不在。《通信科技大解密》由國科會科普產品製播計畫支持，國立臺灣師範大學賴以威副教授攜手泛科知識股份有限公司合製，將帶領觀眾一窺通信科技發展歷程，並讓大家了解這些技術如何改變我們生活，除了在民視台灣台播出，同步上架數感實驗室的 YouTube 頻道，方便大眾能隨時隨地觀看。
通信科技不僅是日常生活的基礎，未來的6G技術更是全球科技競爭的焦點。臺灣政府已開始布局6G市場，其它國家如美、中、歐盟也紛紛備戰此領域。想維持臺灣科技優勢，不能只專注於半導體或AI的發展，通訊科技同樣不可忽視。賴以威透過《通信科技大解密》這個節目，為大眾建立通訊科技的基礎知識，讓更多人了解它的重要性，同時為未來的產業培養跨域人才，確保臺灣在全球通訊科技競賽中占居領先地位。
《通信科技大解密》節目分為四大主題：
第一部分：通信的起源；首先帶領觀眾探索通信技術的起源，從書信、旗語到古代烽火臺，介紹古代社會如何傳遞訊息，了解通訊技術如何一步步演進，形成現代通信的基礎。現代3C產品不可或缺的靈魂－－晶片和電話的發明，如何改變資訊的傳遞速度與範圍。
第二部分：通信科學家的故事；聚焦改變通信歷史的關鍵人物，從摩斯發明電報，到貝爾創造電話，再到喬治·布爾與克勞德·香農為現代通信技術奠定數學與理論基礎。此外，還介紹展頻技術的發明者海蒂·拉瑪的故事，讓觀眾了解偉大科學家的生平，以及如何影響通信科技的發展。
第三部分：生活中的通信名詞；觀眾將進入一個與日常生活息息相關的通信世界，了解Wi-Fi、頻寬、物聯網、6G、衛星通信、Li-Fi等名詞的意涵及其應用，並介紹環境通信和氣球通信等前瞻技術的潛力，深入淺出地解釋看似複雜的技術名詞。
技術部分：解密通信技術；節目也會帶領觀眾進入核心通信技術的解密過程，例如通信模型、錯誤更正碼等，介紹數學是如何影響現代通信技術、如何確保訊息傳輸的準確性。
《通信科技大解密》一共16集，觀眾可在數感實驗室的 YouTube 頻道（https://reurl.cc/GpOy9p）隨時重溫完整內容。無論是對通信科技充滿好奇的學生，還是對未來技術感興趣的社會大眾，都能透過這系列節目輕鬆獲取知識。
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《通信科技大解密》節目分為四大主題：
第一部分：通信的起源；首先帶領觀眾探索通信技術的起源，從書信、旗語到古代烽火臺，介紹古代社會如何傳遞訊息，了解通訊技術如何一步步演進，形成現代通信的基礎。現代3C產品不可或缺的靈魂－－晶片和電話的發明，如何改變資訊的傳遞速度與範圍。
第二部分：通信科學家的故事；聚焦改變通信歷史的關鍵人物，從摩斯發明電報，到貝爾創造電話，再到喬治·布爾與克勞德·香農為現代通信技術奠定數學與理論基礎。此外，還介紹展頻技術的發明者海蒂·拉瑪的故事，讓觀眾了解偉大科學家的生平，以及如何影響通信科技的發展。
第三部分：生活中的通信名詞；觀眾將進入一個與日常生活息息相關的通信世界，了解Wi-Fi、頻寬、物聯網、6G、衛星通信、Li-Fi等名詞的意涵及其應用，並介紹環境通信和氣球通信等前瞻技術的潛力，深入淺出地解釋看似複雜的技術名詞。
技術部分：解密通信技術；節目也會帶領觀眾進入核心通信技術的解密過程，例如通信模型、錯誤更正碼等，介紹數學是如何影響現代通信技術、如何確保訊息傳輸的準確性。
《通信科技大解密》一共16集，觀眾可在數感實驗室的 YouTube 頻道（https://reurl.cc/GpOy9p）隨時重溫完整內容。無論是對通信科技充滿好奇的學生，還是對未來技術感興趣的社會大眾，都能透過這系列節目輕鬆獲取知識。