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「先往下折再轉一下就能輕鬆拔起」、「大家把玉米集中到這邊的籃子哦！」晴朗的10月7日早晨，超過20名台灣拜耳同仁前往嘉義，無懼艷陽高照，一起捲起袖子走進田間，從玉米桿上摘下顆粒飽滿的玉米。專精作物科學的台灣拜耳，今年攜手嘉義農民和新創團隊「阿龜微氣候」，種植由拜耳研發的佳穗9號玉米，並透過科技技術記錄生長過程，一起見證拜耳種子的環境適應力，以及再生農業的豐碩成果。不只採摘玉米，台灣拜耳也攜手公益，收穫約1300支玉米將捐贈給勵馨基金會、台灣兒童少年希望協會、天主教中華聖母基金會等公益團體，分送給有需要的長輩與兒童，一同分享豐收的喜悅。為提升糧食自給率，農業部自2016年起推動「大糧倉計畫」，鼓勵農民轉作雜糧作物，除了活化土地，還有助於減少糧食進口所產生的碳足跡。其中，金黃飽滿、Q彈香甜的甜玉米成為農友間的熱門選擇。然而，國科會與環境部發布的《國家氣候變遷科學報告》警告，台灣暖化趨勢將持續至本世紀末，若無法有效抑制溫室氣體排放，夏季恐延長至7個月，且每年高溫逾36°C的天數增加75天，水稻與玉米恐分別減產18%及17%，對糧食自給率構成不利影響。面對氣候變遷帶來的糧食安全壓力，從根本改變現今的農業栽培方式，轉向「再生」被視為一種解決方案。台灣拜耳作物科學部門總經理杜月惠說，「永續農業是當前的基本標準，再生農業則是更進一步。」再生農業（Regenerative Agriculture）是一種強調永續及土壤健康的生產方式，以較低的碳足跡與資源投入，獲得產量更高、品質更好的作物收成。杜月惠舉例，使用數位科技精準控制噴藥，在對的時間噴灑在對的位置，農民可以大幅減少農藥的使用，提高工作效率的同時，也為環境帶來好處。台灣拜耳秉持「全民健康，無處饑荒」的企業核心使命，期許用科學的力量，結合育種技術、作物保護及數位化管理，提供「以較少資源達到高產量」的再生農業解方，為全球糧食安全貢獻一己之力，回應聯合國永續發展目標，包括SDGs2「消除飢餓」、SDGs3「健康與福祉」及SDGs13「氣候行動」。對一般消費者而言，市面上的玉米可能大同小異，但拜耳引進的玉米品種「佳穗9號」具備4大優勢——高產量、市場價值高、口感佳、耐熱性強，不僅有效提升產量、促進農民生計，還能應對氣候變遷帶來的衝擊。此次，深耕農業科技的「阿龜微氣候」運用縮時攝影機，日夜監測佳穗9號玉米的生長情形，並與其他玉米品種進行對比。阿龜微氣候共同創辦人盧安邦指出，這次在相同的環境條件下，佳穗9號玉米的發芽率高達8成，而其他品種僅1成，可見佳穗9號玉米在存活率、產量及品質上的卓越優勢，也就是說，若投入相同的資源，佳穗9號玉米可以餵飽更多人、更多的家庭。氣候變遷日益加劇，極端天氣事件頻率增加已是進行式。根據《國家氣候變遷科學報告》，在極端氣候的情境下，未來每年影響台灣的颱風數目減少，本世紀末可能僅剩1至2個，但變得更具破壞性。回顧今年7月凱米強颱侵台，造成中南部多地淹水，嘉義農友辛苦種植的玉米毀於一旦，10月的山陀兒颱風也險些重創玉米田，這次的採收活動差一點無法如期舉辦。農友阿俊直言，「今年颱風和豪雨影響頗大，玉米從播種、開花授粉到採收的週期都被打亂了！」更嚴苛的氣候挑戰，意味著糧食安全的風險持續攀升。杜月惠表示，現在越來越能感受到氣候改變對農業的影響，台灣拜耳將引進適合台灣的品種、運用環境友善的科學方法，協助各地農民面對挑戰，確保建立永續發展的糧食生產系統。