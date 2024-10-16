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在日本藥妝市場中獲得眾多好評的 AHALO 洗髮精系列，終於進軍台灣！無論是乾燥分岔的髮絲，還是染燙後變得易斷易打結的秀髮，AHALO HONEY 和 AHALO BUTTER 系列都能透過有機成分、植物精華油和神經醯胺修護技術提供深層滋養，讓髮絲重現健康光澤。康是美、屈臣氏、寶雅等開架通路都已上架，讓你在家輕鬆享受沙龍級護髮效果！AHALO 屬於日本 CC 集團旗下的知名品牌，CC 集團是一家多品牌的美妝集團，涵蓋美髮、護膚、口腔護理與彩妝等品類，滿足不同的消費者需求。，並且在日本各大藥妝店銷售。CC 集團旗下品牌以質感包裝設計和高品質的產品訴求著稱，AHALO 更是其美髮護理系列中的佼佼者。添加有機乳木果油(AHALO BUTTER)、有機麥盧卡蜂蜜(AHALO HONEY)為主要調理成分，消費者提供沙龍級的居家護髮體驗。嚴選有機成分、植物精華與神經醯胺深層修護毛躁髮。AHALO 的洗髮精和潤髮乳系列強調高規格的沙龍級成分，特別適合乾燥分岔髮質。AHALO BUTTER 系列產品使用有機認證的乳木果油，結合三重神經醯胺能量修護技術，從毛鱗片到髮芯，深層修護乾枯髮質。對於經常染燙、導致乾燥、毛躁的髮絲，這款產品能充分地補充秀髮養分，讓秀髮恢復光澤與柔順。洗髮精產品中的三種界面活性劑在清潔的同時，溫和呵護頭皮，讓髮絲在溫和的保養中獲得多方面的修護。AHALO 洗潤系列高效改善各類髮質問題AHALO HONEY 系列則採用有機麥盧卡蜂蜜，幫助髮絲建立「水循環滲透系統」，每次使用後都能修護乾燥、易斷的頭髮，保持水潤光澤。這款產品含有 80% 的精華液成分，滲透至髮絲內部，持續滋養乾燥、易斷的區域，讓髮絲變得柔順、水亮。AHALO 的洗潤系列不僅是針對乾燥易斷髮，對於毛躁、自然捲髮質也能發揮極佳效果。AHALO HONEY 內含的蜂王乳蛋白能從髮根修護髮絲，讓髮質更強韌、保水。同時，AHALO BUTTER 產品中的神經醯胺配方強化頭皮保護，促進頭皮健康，讓髮絲揮別毛躁感。這些豐富的修護成分能夠深入髮絲結構，讓髮絲從內而外煥然一新，無需頻繁到沙龍也能達到理想的護髮效果。AHALO 不僅注重成分的修護效果，還以獨特的香氛設計提升使用者的護髮體驗。AHALO HONEY 系列採用花香與蜂蜜的結合，前調為蘋果、梨子與桃子的果香，中調則是茉莉、海洋和鈴蘭花的清新氣息，讓你每次使用後，都能享受到如同在高級沙龍般的香氣。無論你是乾燥髮、細軟髮，還是毛躁的自然捲，AHALO 系列的洗髮精和潤髮乳都能為你提供出色的護理方案。這款產品結合了高規格的有機認證成分與平價親民的價格，讓你在家就能輕鬆實現髮絲的深層修護。趕快到屈臣氏、康是美選購，讓你的秀髮從根本煥然一新，重現健康亮麗的光澤吧！