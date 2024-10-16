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有句話常說「見面三分情」，加上台灣人本就說話較為含蓄，在一些需要交際應酬又必須維持人際關係的場合，往往不會直接說出真心話，而是拐著彎婉轉發言，尤其是「下次再約」、「改天一起吃飯」等結語最耳熟能詳。這樣特殊的「客套文化」就連外國朋友都感受得到，土耳其籍藝人吳鳳、來台定居的香港藝人杜汶澤都曾經公開提過，他們真的以為對方真的要約自己吃飯。其實，現在Z世代青年在物價飆漲、通膨不減、工作壓力之下，賺大錢、財富自由已經不是第一追求目標，利用「舒活」型態在工作之餘取得生活平衡，專注於及時行樂，強調舒服存錢、多愛自己、享受生活，與朋友聚會聊八卦、吐苦水成為最容易實踐的舒壓方式，也讓「來吃飯吧！」、「晚上要不要約吃？」等「揪團吃飯」話語不再是客套話，而是年輕人之間的口頭禪。王品瘋美食趁勢舉辦「一起成為約飯王」活動，即日起到11月30日只要號召親朋好友到王品瘋美食旗下20多個品牌用餐，不管是歐美式的王品牛排，或是日韓式的陶板屋，還是鍋物類的石二鍋等，有選擇障礙的別怕，王品這次活動特別請到「約飯王」坐鎮，專門開示有選擇障礙的人，只要選擇好地點、約飯對象、餐食種類，就讓AI大神幫你做決定吧！選好餐廳後，只要單筆發票金額滿500元就可蒐集一枚徽章，蒐集3枚以上徽章可兌換瘋點數，活動期間最高可換到8888點。除此之外，只要在活動期間挑戰累積5枚徽章，還有抽獎機會能獲得瘋點數888點。號召年輕人成為朋友之間的「約飯王」，不僅蒐集徽章享受王者駕到之感，換取的點數還能折抵餐費，不用再擔心通膨之下荷包裝不滿，吃飽之餘還能聰明消費，一舉數得。