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▲《糖衣惡夢：我經歷的那場網路詐騙》透過網路愛情聊天進行詐騙。（圖／NETFLIX 提供）

▲《糖衣惡夢：我經歷的那場網路詐騙》真實故事改編警惕網友。（圖／NETFLIX 提供）

甜蜜騙局下的情感操控 網路交友時時保持警惕

Netflix最新推出的紀錄片《糖衣惡夢：我經歷的那場網路詐騙》（簡稱：《糖衣惡夢》）揭露了社會新聞上常見的愛情騙局。片中主角琪拉特（Kirat Assi）在網路上結識了看似完美的伴侶，卻發現這段感情背後暗藏詭異。隨著她漸漸揭開對方的真面目，觀眾也一步步發現品嚐「裹著糖衣毒藥」的真實代價。這部紀錄片展示了網路交友的真實風險，提醒人們網路上的愛情可能不像看起來那麼甜蜜可口。《糖衣惡夢》故事改編自一個爆紅Podcast節目《Sweet Bobby》。導演用緊湊的敘事手法，帶領觀眾深入體驗琪拉特所經歷的情感操控。影片秀出詐騙者如何精心設計甜蜜陷阱，逐步操控受害者的情感，讓琪拉特的生活一步步被引向深淵。這樣的視角讓觀眾更能感同身受，進而認識這些數位詐騙的可怕程度 。影片中詐騙者以細膩的手法進行情感操控，透過甜言蜜語漸漸取得琪拉特的信任，最終露出真面目。當她試圖掙脫這場虛假愛情時，才發現自己的生活早已深陷其中。這部紀錄片披露了現代網路生活中真實與虛假的模糊界線，讓人反思自己的網路交友經驗和是否經歷過被詐騙的過程。透過這部紀錄片，觀眾可以深刻體會並警覺在網路交友中保持警惕的重要性。《糖衣惡夢》不僅是一部揭露愛情騙局的影片，更是一則現代網路生活的寓言故事。隨著紀錄片在網上引發熱議，許多人開始反思自己在網路上的行為。琪拉特的勇敢揭露使觀眾重新思考網路交友的真實性和潛在風險。這部影片用真實案例告訴觀眾，網路上的「完美愛情」可能並不像看起來那麼美好，在社群及網路交友泛濫的時候，保護好自己更為重要。