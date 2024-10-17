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▲姚淳耀擔任金鐘59戲劇類典禮主持人，這是他首挑大梁主持大型典禮，有跟前輩謝盈萱討教主持經驗。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.08.22）

姚淳耀接下主持棒，今（17）日出席時尚活動分享最近的心情，之前他曾透露手上有10張台積電股票，當年是200多買進，今台積電召開法說會，公布Q3財報，同時也釋出Q4財測，預期Q4營收，被問到股票進帳狀況，姚淳耀笑說最近真的沒時間看。姚淳耀之前透露手上有近10張台積電股票，當時是以200多元買進，今年3月時已經獲利600萬元，他低調說，「當作退休金。」目前還沒有財富自由，只是手上有存款就會買，當作存錢，當時他也分享，因為是在股災時開始進場，所以庫存成本比較低。，台積電Q3季財報，合併營收約新台幣7596億9千萬元，稅後純益約新台幣3252億6千萬元，Q3毛利率飆57.8％，每股稅後盈餘12.54元創新高，優於法人預期；Q3營業利益率為47.5%，稅後純益率則為42.8%。而今台積電收盤收在1035，若以200計算，姚淳耀那10張台積電股票如果還在手，就進帳8百多萬，相當可觀，不過他今天也笑說，準備金鐘獎主持實在太忙，沒空看股票，前陣子還，夢到把嘴唇給咬破，醒來還真的嘴巴有血味。