我是廣告 請繼續往下閱讀

▲家樂福日前推出Care Bears獨家週邊，其中聯名玩偶毛毯熊開賣秒被搶購一空。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲家樂福日前推出Care Bears獨家週邊，其中聯名玩偶毛毯熊開賣秒被搶購一空。（圖／家樂福提供）

▲7-11推出超萌迪士尼集線器，共4款經典角色化身趴睡模樣，包括米奇、維尼蜜蜂、柴郡貓、路西法，預購價189元。（圖／7-11提供）

家樂福日前推出Care Bears獨家週邊，其中聯名玩偶毛毯熊，不僅可以當玩偶抱，背後還藏有毛茸茸的毛毯，且每隻加價購只要599元的划算價格，受到民眾瘋搶，購物平台上甚至可以看到黃牛開價3500元，翻5倍天價出售。不過黃牛恐怕要臉綠了，今（17）日家樂福驚喜宣布將補貨，限時4天開放民眾預購，且同樣維持599元佛心價。家樂福「CareBears歡樂熊時光」週邊加價購活動推出後迴響熱烈，特別是「水藍／粉色玩偶毛毯組」立即銷售一空，目前在購物平台上，還可以看到黃牛以3500元的價格轉售，而家樂福官方今（17）日帶來好消息，「各家分店收到龐大的顧客敲碗加碼，決定發佈追加預購公告」。自10月18日起至10月22日前，會員消費指定商品不限金額可以599元加購「1個」玩偶毛毯組。僅限量販店開放預購，各分店僅有50個名額，預購Care Bears玩偶毛毯組（需先行付款結帳），每位會員每卡「擇一色系」限預購一個，預購數量有限，售完為止。◾開放期間：10月18日上午9:00至10月22日止◾預購地點：全台67間家樂福量販店服務台◾預購方式：臉部、身體、頭髮清潔保養品/美妝商品/衛生紙/衛生棉/護墊/口腔清潔/手動刮鬍刀/嬰兒、成人紙尿褲/家用清潔劑（衣物洗劑、廚房浴廁清潔劑、殺蟲劑）商品，消費不限金額即可以599元加購1個玩偶毛毯組。◾取貨時間：11月20日上午09:00開始至12月20日止，採取發送簡訊通知取貨（詳細資訊請依據各分店公告為主)此外，7-11推出超萌迪士尼集線器，共4款經典角色化身趴睡模樣，包括米奇、維尼蜜蜂、柴郡貓、路西法，預購價189元，可以輕鬆整理各種線材，實用合釦設計，只需簡單一扣，就能輕鬆收納各種線材，不論是耳機線、充電線還是USB線，再也不怕線材打結！即起至10月30日前開放預購，首先至ibon機台點選「購物/寄貨」→「門市預購」→「依目錄選擇」→「玩具」→「肖像商品」，不僅功能性強，還能隨時隨地展示你對迪士尼角色的喜愛。