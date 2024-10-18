我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《未來少女 NEXT GIRLZ》拿下本屆金鐘獎「綜藝節目獎」。（圖／三立提供）

▲澎恰恰、許效舜、苗可麗《超級夜總會》拿下「綜藝節目主持人獎」。（圖／記者葉政勳攝）

「第59屆金鐘獎」節目類頒獎典禮今（18）日於台北流行音樂中心正式登場，由剛生完孩子的Sandy吳姍儒上陣主持。吳宗憲本屆雙料入圍大獎「綜藝節目主持人獎」、「綜藝節目獎」，然而最後兩項都槓龜，對此，節目類評審主委劉思銘表示，「綜藝節目主持人獎」、「綜藝節目獎」這兩項大獎競爭十分激烈，差距很小，最後經過3輪討論結局才出爐。其中，吳宗憲2獎項和第一名的差距都非常近，只差1、2票，劉思銘表示，他也透露，這次「益智及實境節目獎」的評斷標準，主要是節目的沈浸感、拼勁，以及整個團隊及主持人耗費多少力氣、能量。劉思銘透露，「綜藝節目主持人獎」、「綜藝節目獎」都經過兩到三輪討論，《超級夜總會》更是廝殺到最後一輪，以些微票數險勝《綜藝大熱門》，「《超級夜總會》走進台灣鄉鎮，這種晚會型的節目擁有當地人文主義、多元結構形成主持人更多狀況，主持人說學逗唱也讓節目更有含量。」劉思銘坦言，最後的大獎，無論是「益智及實境節目獎」、「綜藝節目獎」等等，都經過激烈討論。