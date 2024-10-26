未來少女／突破綜藝瓶頸　胡瓜曾嘆台灣節目太窮：讓韓國來也沒轍

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▲Sandy吳姍儒（左二）和Lulu黃路梓茵（右一）被視為綜藝界新秀，然而她們大多時間，還是在綜藝大前輩們的身邊等待出頭。（圖／記者李政龍攝）

▲胡瓜坦言現在電視台做節目很辛苦，如果韓國製作組用台灣的製作預算來做節目，能發展的空間也很有限。（圖／胡瓜臉書）

▲詹仁雄製作的《未來少女》在今年金鐘獎上奪下綜藝節目獎。（圖／詹仁雄提供）

《未來少女》在本屆金鐘獎中獲得「綜藝節目獎」，對於台灣的選秀節目來說是無疑是一大肯定。作為台灣偶像女團選秀節目的代表作，《未來少女》成功突顯了台灣製作團隊的創意與能力，讓觀眾看到了本土娛樂產業的希望，不但成功捧紅了一批年輕偶像，也讓選秀節目重新成為觀眾關注的焦點。然而眾所皆知，台灣綜藝圈資源逐年變少，除了吳宗憲、胡瓜等資深前輩還願意拋頭露臉持續去做之外，對於原創性的節目內容投資越來越少，雖然近年Sandy吳姍儒和Lulu黃路梓茵都被視為新一代綜藝新秀，然而能讓她們放手發展的機會也並不多。近期轉戰YouTube的胡瓜，都坦言現在要做電視節目太難了，就算是很厲害的韓國製作團隊，用台灣的1集100萬的製作費去做節目，也沒有什麼發揮空間。儘管《未來少女》替綜藝節目注入了一絲新活力，但無法否認的是，台灣綜藝主持界正面臨新秀斷層的問題。長期以來，綜藝主持大多由資深主持人如吳宗憲、胡瓜等「大哥大姊」撐場，年輕一輩的主持人要獨自撐起一個節目，機會少之又少。雖然Sandy吳姍儒和Lulu黃路梓茵兩位年輕主持人，都在努力挑大樑，也分別都有參與過三金典禮的主持，但舉例她們能夠在金鐘獎入圍並得獎的節目，幾乎都是和前輩們共同主持的節目，像是和憲哥主持的《綜藝大熱門》、《小明星大跟班》，和黃子佼主持的《一呼百應》、《婚禮歌手》等等，因此整體來說，新生代主持人的發展空間仍有限，讓觀眾對於台灣主持界的未來感到擔憂。台灣綜藝節目資源逐年減少，許多製作單位對於原創性節目的投資也愈加謹慎。台藝大廣電系教授賴祥蔚分析，台灣的原有觀眾市場受到新媒體分食，導致整體規模縮小，年輕觀眾的口味改變加上國外平台的衝擊，使台灣媒體無法有效擴展海外市場，進而影響了創新空間和資金投入。綜藝大哥胡瓜也指出，電視台如今的製作預算有限，許多想法難以實現，胡瓜直言：「很多人會稱讚韓國節目如何，但如果他們來到台灣1集只能有100萬製作費，能做的空間也非常有限！」胡瓜甚至戲稱未來電視台或許只能靠賣藥節目維生，雖然這樣說是有些誇大，但也能看出台灣綜藝界在創新與規模上，正面臨現實的挑戰和瓶頸。即使面臨諸多挑戰，《未來少女》依舊為台灣綜藝圈注入了新活力。製作人詹仁雄從《菱格世代DD52》、《原子少年》開始，一塊塊拼起選秀節目的拼圖，慢慢摸索出成功心法，儘管台灣的資源有限，但《未來少女》的成功，顯示出台灣也有潛力打造高質量的偶像團體。隨著第二季計畫的啟動，詹仁雄透露，未來將會有更大的規模與更多的資源投入，或許將為台灣綜藝圈帶來新的突破點。