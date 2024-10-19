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▲《未來少女》總共有6個經紀公司推出6個女團，其中第7團隱藏團體「幽靈水晶」需要透過人氣投票解鎖舞台。（圖／資料照）

▲幻藍小熊日前在韓國出道，日前還回台舉辦慶功記者會。（圖／記者陳明安攝）

▲babyMINT日前舉行成團出道記者會，也曾登上台北大巨蛋。（圖／記者吳翊緁攝）

▲黑曜精靈成績也相當優異，其中成員申力安（左一）更登上國慶晚會舞台。（圖／記者吳翊緁攝）

▲紫月光改名為EighRA，還當上台南建城400年推廣大使。（圖／本質娛樂提供）

▲ELL&s是日光之橙的小分隊，也成為公益團隊「紅心字會」的代言人。（圖／紅心字會提供）

▲HUR+緋紅魅影先前在2024讚聲系列演唱會大放異彩，全開麥唱跳大展實力。（圖／寬宏藝術提供）

▲幽靈水晶日前「解鎖出道」，其中最萌國中生昀靚（左二）人氣非常高。（圖／記者吳翊緁攝）

第59屆節目類金鐘獎頒獎典禮在18日於台北流行音樂中心登場，最大獎「綜藝節目獎」由《未來少女》拿下。該節目是金牌製作人詹仁雄製作的台灣女團真人秀，由六個經紀公司打造六組團隊，包括日光之橙、薄荷水晶、黑曜精靈、紫月光、緋紅魅影以及幻藍小熊，另外還有隱藏團體是幽靈水晶，最後由「幻藍小熊」奪冠，近來她們也進軍韓國，成績相當優異，不僅上遍韓國6大打歌節目，日前也回台舉辦慶功記者會。《未來少女》是詹仁雄和野火娛樂2023年製作的台灣女團真人秀，自去年7月29日開播，總共有6隊少女一起比拚，包括日光之橙、薄荷水晶、黑曜精靈、紫月光、緋紅魅影以及幻藍小熊6個團隊，還有神祕隱藏團「幽靈水晶」，透過人氣投票解鎖舞台。節目中由藝人徐若瑄擔任少女製作人，舞蹈老師奕寬、藝人前輩、原子少年學長等擔任少女見證人講評，並由六間經紀公司針對不同賽制主題，挑選歌曲及製作表演內容進行競賽，錄影現場少女製作人、少女見證人、導師僅作評論，不參與評分，分數由給力評審團及Beanfun!線上人氣熱度。其中給力評審團是製作單位邀請的現場評審團，每集都由不同人組成；Beanfun!線上人氣熱度則是每周六晚上新一集開播時，會展開新一輪線上人氣熱度票選，並在隔周晚上8點截止，由Beanfun!官方Youtube頻道直播公佈加總分數後的冠軍。「幻藍小熊」在9個賽制中拿下6個賽制的冠軍，最後一集加成人氣熱度，最終獲得冠軍，還得到百萬轎車大獎。比賽過後少女們的發展也相當驚人，冠軍幻藍小熊成員Ayeon、XXIN、媛媛、毓、采甄、Nico日前進軍韓國，推出韓文單曲〈COCOCO〉，MV剛推出3天總點閱就突破250萬大關，如今觀看數也突破千萬，也在一個月內不僅連續解鎖韓國六大打歌舞台成就，包括《The Show》、《Show Champion》、《M Countdown》、《音樂中心》、《音樂銀行》、《人氣歌謠》，韓國女團ILY:1也發起舞蹈挑戰，五月天阿信也在IG轉發〈COCOCO〉預告片為她們加油，讓幻藍小熊一出道就備受關愛，也成為持續挺進國際的最佳動力。薄荷水晶雖然不是冠軍，但人氣也非常夯，6名成員粼粼、Vikky、熙妍、品妡、栩栩、丞妘在今年8月20日舉辦成團記者會，以團名「babyMINT」正式出道，並發行首張單曲〈BOOOOOORING〉，她們還在現場展現超強舞蹈動作，成員們以慢動作將品妡360度大轉圈，大展團隊的信任度，她們也曾登上台北大巨蛋表演過。單曲〈BOOOOOORING〉成績也相當優異，日前剛發行就拿下KKBOX新歌即時榜第一名，並登上KKBOX首頁、Apple Music「台灣製造」歌單封面、Spotify「The Sound of Formosa」歌單封面，也一度獲得KKBOX華語新歌周榜第9名。《未來少女》中最美女團「黑曜精靈」成員有Emma、紫嫣、雨璇、采婕、依沛、名慧、力安、郭郭和張瑄，雖然還沒推出正式專輯，不過在今年初農曆年前推出寫真冊《Twinkle Black ／ Twi-light》，當時剛開放預購就隨即傳出佳績，並衝上網路書店即時榜冠軍。如今團員申力安單飛也有相當好的成績，6月曾發行單曲〈Secret〉，更登上本月初的國慶晚會獻唱2首歌曲，和剛復出的台語天后江蕙同場演出；而紫嫣則是資深演員李㼈的女兒，因為外型相當亮眼，一舉一動都備受關注，每每在IG發出貼文也都能掀起討論。從《未來少女》脫穎而出的紫月光，成員有Xiu、Brenda、Bling、Yia、Yuki、17、MENG、Libi，她們8月加入新東家「本質娛樂」，並改名為「EighRA」，內含雙重意義，「EighRA」由Eight+Aurora兩個字合而為一，意指八道神祕的光芒，而團名大寫ERA有時代的意思，「代表著屬於我們的時代來臨！」現在她們演藝事業也發展得非常好，不僅商演跑不完，被台南市欽點為台南建城400周年推廣大使，拍攝行銷廣告 ，也因此登上了紐約、巴黎、韓國等國際都會。日光之橙在節目結束之後，曾在今年4月於台中舉辦專場簽唱會，在現場一連演唱8首歌曲，包括〈BABAYAGA〉〈SHOWDOWN〉、〈Mix&Match〉、〈Parade〉等，讓現場粉絲熱血沸騰。7月底時，她們也推出小分隊「ELL&s」，由玉歆Theia擔任隊長，切里Cherry擔任副隊長、艾許Ashlee、閃閃Shan、若熙Rosie共同組成，她們如今也是商演活動、代言邀約不斷，還成為公益團隊「紅心字會」的代言人。緋紅魅影起初名為HUR+，有6名團員包括利善榛、裴頡、C.Holly、連穎、巴倫月、席子淇，後來參加《未來少女》節目，新增3名成員，包括佟凱玲、林詩雅、劉香蘭，後來成為HUR+緋紅魅影。她們在節目結束之後，表現依舊亮眼，曾在今年4月登上2024讚聲系列演唱會，帶來一連串精彩的唱跳表演，包括〈BLOOD MARY COWBOY〉、〈Baddie〉，展現她們的酷帥魅力，且全程開全麥演出，又唱又跳也依舊臉不紅氣不喘，成為台灣新一代女團的指標。就連神祕隱藏團「幽靈水晶」成績也相當優異，已在今年6月解鎖出道，成員有書蘊、子瑄、芝婷、子秦、蔡菜和昀靚，日前她們舉行媒體見面會，非常感謝粉絲支持募資，讓她們可以完成發單曲的夢想，在見面會上徐若瑄和王子邱勝翊也特別送上影片鼓勵，其中最小的成員昀靚年僅14歲，也獲封「最萌國中生」，受到許多粉絲喜愛。如今7團發展都相當優異，在歌壇上都有相當優異的表現，節目《未來少女》又因為榮獲金鐘獎最大獎綜藝節目獎，再度受到關注。而18日節目類評審主委劉思銘也透露，這次《未來少女》之所以能夠勝出，是因為「這個節目帶動流行音樂、偶像的新潮流，對未來的趨勢有很大影響，值得被鼓勵，由於節目型態夠大，我們很樂於見到更多資源投入，節目越做越大，且社會關注度也夠大。」