未來少女／《原子少年》颳選秀旋風！砸8千萬打造女團終獲金鐘

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▲詹仁雄攜手橘子集團、文策院，共同投資成立娛樂公司「踢帕娛樂」，砸下8千萬製作的《未來少女》一舉摘下金鐘最大獎「綜藝節目獎」。（圖／踢帕娛樂提供）

▲「明星製造機」詹仁雄打造的選秀節目成功在台灣帶起偶像文化。（圖／NOWnews資料照）

▲《原子少年》成為熱門話題，逐漸走到大眾面前，甚至是紅到「出圈」。（圖／NOWnews資料照）

▲《原子少年》第二季近來開播，同樣獲得巨大迴響。（圖／踢帕娛樂提供）

資深製作人詹仁雄從《我猜我猜我猜猜猜》到《菱格世代DD52》，詹仁雄的每一檔節目都引起廣泛關注，他也從中吸取經驗，近年來他攜手橘子集團、文策院，共同投資成立娛樂公司「踢帕娛樂」，致力推動台灣偶像文化，推出的《原子少年》、《未來少女》都取得巨大成功，不但《原子少年》於今年推出第二季，砸下8千萬製作的《未來少女》更是一舉摘下金鐘最大獎「綜藝節目獎」，這些偶像選秀節目更是為台灣唱片圈注入一股新血，選秀旋風終於開花結果。《原子少年》由「明星製造機」詹仁雄製作，從早期的《超級星光大道》、《超級星期天》，到《聲林之王》、《DD52菱格世代》，他累積5億成本的製作經驗，全都注入在《原子少年》中。而《未來少女》斥資8000萬，共計12集，每集錄影包括選手、梳化妝師、來賓、攝影、燈光、布景等幕後人員動輒1、200人，每次開棚都要錄製到深夜才能收工，可見對節目的重視。《原子少年》在製作過程中遇到多次挑戰，例如疫情導致選手確診和排練時間不足，詹仁雄依然心繫這些未來偶像，努力培養他們的專業能力。他強調，相較許多沒有專業背景的人在娛樂圈成功，他更希望能培養出真正有才華的偶像。詹仁雄因此精心打造團隊，偶像選秀節目成功的關鍵在於讓年輕人參與，並將製作權力交給新世代。因此工作團隊大多是30多歲、不超過40歲，如此一來，能更貼近目標群眾的喜好。這樣的改變也讓《原子少年》成為熱門話題，逐漸走到大眾面前，甚至是紅到「出圈」。在《原子少年》的成功基礎上，推出《未來少女》同樣取得更大的成功，這次節目更重視觀眾的投票，讓比賽過程更具互動性。詹仁雄認為，藝人的成功需要多方面的合作，包括異業合作來增加曝光和機會，而他的願景是持續創造更好的舞台，為有表演夢想的年輕人提供更多機會。《原子少年》不僅是一檔選秀節目，更是詹仁雄對《未來少女》影響力的體現。他的理想與熱情，不僅改變了台灣的偶像文化，也為未來的偶像們開闢了更廣闊的道路。