未來少女／如何延續夯團熱度？專家提2關鍵　國內外選秀現況分析

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▲《未來少女》獲得第59屆金鐘獎「綜藝節目獎」，該如何延續熱度，是接下來的課題。（圖／NOWnews攝影中心）

▲《未來少女 NEXT GIRLZ》獲得第59屆金鐘獎大獎之一的綜藝節目獎，主持人木木（左四）和製作團隊都一一感謝製作人詹仁雄。（圖／記者葉政勳攝）

▲詹仁雄認為台灣有女團市場，儘管有很多挑戰，但他充滿信心。（圖／詹仁雄提供）

在第59屆金鐘獎上，選秀節目《未來少女》拿下大獎之一「綜藝節目獎」，成為台灣選秀節目的新高峰。作為國內少有的女團選秀節目代表作，《未來少女》不僅向觀眾展示了製作團隊的創意與能力，更成功捧紅了一批年輕偶像，讓觀眾重新關注台灣的選秀市場，顯示出台灣在綜藝選秀上的潛力。選秀節目一直是國內外綜藝圈重要的題材之一，然而選秀節目在製作上往往開高走低，是因為題材無法創新吸引人，還是觀眾的口味變化太快？和國外節目相比，台灣在選秀節目的製作上又有哪些優勢？《未來少女》該如何延續熱度，台藝大廣電系教授賴祥蔚點出關鍵，若持續努力創新、結合資源，還是能延續熱度、為台灣綜藝圈再創更多商機。選秀節目從才藝到美食，各式題材百花齊放，但大多數選秀節目卻易出現「開高走低」的現象。台藝大廣電系教授賴祥蔚指出，選秀節目競爭多、始終有模仿者，常有類似的新節目不斷推出，吸走喜歡新鮮感的觀眾。相比之下，韓國選秀節目則以高製作水準與多元類型而聞名，在大力推廣藝人與節目品牌方面更具體系化。然而，台灣的本土選秀節目擁有自己的優勢，製作團隊更了解台灣觀眾的喜好，能快速迎合市場變化，這也是《未來少女》能取得成功的關鍵。面對如何讓《未來少女》延續熱度，賴祥蔚教授指出，應該把握這次機會，加大創新的力道，吸引更多觀眾。在此同時，一定會有其他業者會想要模仿，必須一方面努力創新，另外一方面結合資源拉高層次，甩開潛在的競爭者，避免觀眾因為失去新鮮感或者是流向其他模仿者，才可以避免曇花一現。此外，《未來少女》這樣的IP若能擴展至更多舞台或演出場合，並透過多樣的內容形式，如線上直播和互動環節，也能加深觀眾的情感連結。透過創新活動與不同類型的合作，讓觀眾不僅停留在節目結束的熱潮中，而是能長期支持並追隨。製作選秀節目數十年的詹仁雄在《未來少女》成功後信心滿滿，他透露第二季的計畫將更具規模。詹仁雄強調，台灣多年未出現能夠持續發展的女團，市場需求實際上非常大，儘管面臨資金與平台的挑戰，他仍對未來充滿信心，表示將通過多方努力讓更多台灣女團站上大舞台，進一步提升台灣的偶像市場。