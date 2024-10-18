第59屆金鐘獎節目類頒獎典禮今（18）日晚間圓滿落幕，最大獎「綜藝節目獎」由《未來少女》拿下，少女們過去的辛苦終於獲得肯定。《NOWnews今日新聞》特別整理《未來少女》全集12集收看資訊，「Hami Video」、「MyVideo」、「iQIYI愛奇藝」3大平台都有全紀錄，一起來回顧各位成員一路走到今天的辛酸血淚吧！
《未來少女》介紹 6公司打造6女團比拚
《未來少女》（NEXT GIRLZ）是詹仁雄與「野火娛樂」於2023年製作的台灣女團選秀節目、7月29日開播，由6個經紀公司打造6組團隊：「日光之橙」、「薄荷水晶」、「黑曜精靈」、「紫月光」、「緋紅魅影」、「幻藍小熊」等等，針對不同主題參賽，還設有神祕隱藏團「幽靈水晶」透過人氣投票解鎖舞台。
節目由徐若瑄擔任少女製作人，舞蹈老師奕寬、藝人前輩、原子少年學長擔任少女見證人講評，分數則由現場給力評審團及線上人氣投票選出每個賽制冠軍，可獲得商務合作機會及宣傳獎勵。節目最後由「幻藍小熊」獲得最後一賽制的冠軍，拿到百萬轎車大獎。
《未來少女》哪裡追？3大平台資訊一次看
《未來少女》是於2023年6月5日首錄，並在同年7月29日於TVBS、Hami Video首播，總計12集，已在10月14日全數播畢。
雖然已播完，不過「Hami Video」、「MyVideo」、「iQIYI愛奇藝」等3大平台仍可收看。
《未來少女》資訊：
類 型：真人秀節目
主 持：林葦妮（木木）
每集長度：120分鐘（含廣告）
主題曲：《未來就是現在》
製作人：徐若瑄、謝皓倫、劉育燕
總監製：詹仁雄、郝孝祖、趙君璐
監 製：羅佩苓、旺品鋅
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《未來少女》（NEXT GIRLZ）是詹仁雄與「野火娛樂」於2023年製作的台灣女團選秀節目、7月29日開播，由6個經紀公司打造6組團隊：「日光之橙」、「薄荷水晶」、「黑曜精靈」、「紫月光」、「緋紅魅影」、「幻藍小熊」等等，針對不同主題參賽，還設有神祕隱藏團「幽靈水晶」透過人氣投票解鎖舞台。
節目由徐若瑄擔任少女製作人，舞蹈老師奕寬、藝人前輩、原子少年學長擔任少女見證人講評，分數則由現場給力評審團及線上人氣投票選出每個賽制冠軍，可獲得商務合作機會及宣傳獎勵。節目最後由「幻藍小熊」獲得最後一賽制的冠軍，拿到百萬轎車大獎。
《未來少女》哪裡追？3大平台資訊一次看
《未來少女》是於2023年6月5日首錄，並在同年7月29日於TVBS、Hami Video首播，總計12集，已在10月14日全數播畢。
雖然已播完，不過「Hami Video」、「MyVideo」、「iQIYI愛奇藝」等3大平台仍可收看。
《未來少女》資訊：
類 型：真人秀節目
主 持：林葦妮（木木）
每集長度：120分鐘（含廣告）
主題曲：《未來就是現在》
製作人：徐若瑄、謝皓倫、劉育燕
總監製：詹仁雄、郝孝祖、趙君璐
監 製：羅佩苓、旺品鋅
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