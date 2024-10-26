未來少女／為選秀節目再敲金鐘！詹仁雄領軍　6亮點創新里程碑

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▲《未來少女 NEXT GIRLZ》拿下本屆金鐘獎「綜藝節目獎」。（圖／三立提供）

▲本屆金鐘獎節目類評審劉思銘表示，《未來少女》奪「綜藝節目獎」，這一成就不僅推動了偶像文化的發展，更引領新流行音樂潮流。（圖／NOWnews攝影中心）

▲《未來少女》與《華燈初上》的製作團隊聯手，開創異業合作的新模式。（圖／華燈初上IG）

▲作為《未來少女》的製作人，詹仁雄被譽為藝能界的「偶像製造機」。（圖／記者陳明中攝）

▲《菱格世代DD52》演唱會門票瞬間售罄，證明了女團的市場潛力。。（圖／菱格世代DD52）

▲GENBLUE幻藍小熊日前上韓國打歌舞台宣傳韓文單曲獲好評（左起NICO、許媛媛、毓、XXIN、采甄、AYEON）。（圖／天空娛樂提供）

▲《未來少女》展現更具建設性的偶像養成模式，預示著偶像文化的新曙光。（圖／踢帕娛樂提供）

女團選秀節目《未來少女NEXT GIRLZ》榮獲第59屆金鐘獎最大獎「綜藝節目獎」，這不僅象徵《未來少女》在偶像文化和流行音樂推廣方面的成功，更是詹仁雄製作團隊努力的成果。《未來少女》獲得金鐘獎肯定，彰顯台灣選秀節目的潛力與未來發展方向，而繼《超級星光大道》後選秀節目再奪綜藝節目獎、創新獎勵機制與賽程、偶像製造機詹仁雄領軍等等節目的6大特色亮點，更讓其成為台灣娛樂圈不可或缺的里程碑。2007年選秀節目《超級星光大道》拿下第42屆金鐘獎娛樂綜藝節目獎，陶晶瑩以此節目拿下「娛樂綜藝節目主持人獎」，之後又連續3年入圍該獎項。17年後，《未來少女NEXT GIRLZ》再為選秀節目爭光，奪下金鐘獎「綜藝節目獎」，成為當前台灣選秀節目的焦點。本屆金鐘獎節目類評審劉思銘表示，這一成就不僅推動了偶像文化的發展，更引領新流行音樂潮流，對未來的娛樂趨勢產生了深遠影響。因此，這樣的成功值得投入更多資源，以促進節目的持續增長。《未來少女》是詹仁雄斥資8000萬元打造，並與《華燈初上》的製作團隊聯手，開創異業合作的新模式。節目中的賽制新穎，採用6間經紀公司的比賽對決，結合現場觀眾和網路的人氣投票，每集都有冠軍誕生。獎勵不僅限於商務合作和百萬級宣傳資源，最大獎甚至是一輛轎車，並引入神秘的隱藏團中途登場，讓觀眾耳目一新。有別於台灣傳統選秀節目多由評審評分，有內定的弊端，賽制完全依賴人氣投票決定勝負，讓參賽者在競爭中迅速成長。作為《未來少女》的製作人，詹仁雄被譽為藝能界的「偶像製造機」。他創造了許多經典綜藝節目，如《康熙來了》、《我愛黑澀會》、《超級星光大道》和《全民大悶鍋》等。隨著媒體環境的變化，詹仁雄越來越認識到給年輕人創造機會的重要性，致力於透過選秀節目讓有才華的年輕人展示自我，追求偶像夢想，不只是《未來少女》，他所製作的男團選秀節目《原子少年》同樣取得巨大成功，今年已經邁入第二季，他接下來也準備馬不停蹄籌劃《未來少女2》。儘管現今市場上網紅數量龐大，詹仁雄依然堅信偶像團體具有巨大的市場潛力，其成功在於精緻的製作和強大的國際影響力。隨著全球音樂市場的變化，台灣偶像團體應具備多樣化形象，尋找更多商機，進而成為全球市場的一部分。詹仁雄不認為女團的潛力會遜於男團，只要具備優秀的音樂作品和專業的舞蹈表現。2020年的女團選秀節目《菱格世代DD52》演唱會門票瞬間售罄，就證明了女團的市場潛力。以韓國女團的頂級天花板BLACKPINK為例，打造頂級女團需要面臨不小的挑戰，尤其在資金和市場環境方面。拍攝高品質的音樂MV需要巨額投入，而目前台灣的偶像產業仍不夠成熟，許多有潛力的團體因資金不足而無法發展，缺乏打歌舞台和曝光機會，這無疑限制偶像成長，然而《未來少女》的冠軍隊伍「GENBLUE幻藍小熊」目前已經進軍競爭激烈的韓國，也成為首個台灣女團成功打入韓國偶像圈的案例，也獲得當地豐富資源。相較於國外的選秀節目，《未來少女》的優勢在於其多元化的節目形式，觀眾能感受到豐富娛樂體驗。節目在製作上投入大量資源，支持參賽者的培訓、宣傳，並強調團隊合作。且參賽者與製作團隊合作有更多機會發展演藝生涯，同時也能在節目中收獲粉絲。此外，國外常發現參賽者壓力過大退賽的狀況，但《未來少女》特別關注參賽者的心理健康，即時提供支持、鼓勵，以減輕競爭壓力。以此來看，《未來少女》展現更具建設性的偶像養成模式。對於《未來少女》奪得金鐘獎，台藝大廣電系教授賴祥蔚分析，「《未來少女》獲得本屆金鐘獎『綜藝節目獎』可說實至名歸，因為這個節目不斷在實際上發揮了流行音樂傳播的影響力，展現出引領流行文化的氣勢，而且在節目的製作上，不管是整合多家公司、精心打造節目軟硬體，尤其是選拔少女新秀，都讓人有耳目一新的感受，相信這是許多觀眾的感覺，也是評審的感覺。」