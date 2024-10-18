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為吸引韓國遊客前來臺北旅遊，臺北市政府觀光傳播局10月起於首爾、釜山的主要地鐵站刊登臺北城市四季意象廣告，結合「挑戰48小時」主題，並特別選在韓國秋冬旅遊旺季，透過精心設計的創意視覺，呈現臺北四季皆宜的旅遊魅力，同時推廣即將於2025年5月舉辦的雙北世界壯年運動會。觀傳局表示，臺北市擁有高密度交通網、自然與文化、歷史與都會時尚、國際品牌匯集等多元旅遊特色，讓旅客能如同韓國旅遊實境秀節目般穿梭在大街小巷，感受臺北觀光豐富的挑戰性與未知體驗。本次廣告刊登規劃於10月起，在首爾八大核心地鐵站點，包括弘益大學站、蠶室、驛三、明洞、九老數碼園區站、建國大學站、首爾站及東大門歷史文化公園站等，展現臺北的四季意象；這些地鐵站位於人潮匯聚站點，合計月均人潮流量高達23,698,170人次，另廣告也將進駐釜山的西面站，該地每月人潮超過3,300,000人次。而廣告以「挑戰48小時」為主題、搭配韓國旅遊實境秀常用語「Challenge」，也是韓國MZ世代在社群平台上的熱門標籤，邀請韓國旅客搭上旅遊節目中的任務熱潮，盡情探索臺北，同時串聯2025雙北世壯運。另一方面，臺北市也與韓國姊妹市大邱合作，於大邱國際機場及大邱市梵魚十字路口、桂山五路口大型電視牆播出世壯運影片，鼓勵喜歡運動的韓國旅客報名世壯運，於明年來訪北臺體驗運動競賽與觀光樂趣。觀傳局進一步說，近年來臺北市在國際評比屢獲殊榮，不僅榮登Tripadvisor 2024年「全球25個最夯目的地」、入選Resonance Consultancy的2024年「全球百大最佳城市」，在Preply最新公布的調查中，臺北市也勇奪「亞洲最友善城市」，贏過新加坡、首爾、東京等國際大城市，成為國際觀光客的理想旅遊城市，都展現臺北的觀光魅力已獲得國際認可，期望透過此次廣告活動提升韓國旅客對臺北的關注與興趣，吸引更多旅客選擇臺北作為出國旅遊目的地。