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生活方式變化和飲食西化影響，糖尿病發病率逐年上升，最新數據顯示，台灣糖尿病盛行率約10.3%，表示成年人每10人中就有1人是糖尿病患者。長庚醫院今（19）日舉辦衛教講座，讓更多人認識糖尿病正確的觀念、介紹藥物的新進展、破除對胰島素錯誤的迷思，吸引近200位民眾到場聆聽。長庚醫院今舉辦第4場「大師開講」，活動主題為糖尿病，邀請林口長庚醫院副院長林永昌和五位新陳代謝科醫師分享專業知識。林永昌開場指出，糖尿病是影響國人健康最重要的慢性病之一，可能使身體的大、小血管、神經系統逐漸產生病變，甚至引發腦中風、心血管疾病和心臟衰竭。長庚醫院對於糖尿病的研究與發展著重在預防、早期診斷和治療，並引進先進技術例如胰島素幫浦與AI調控血糖，提供更有效的血糖控制，幫助患者穩定血糖，改善生活品質。林口長庚新陳代謝科醫師林怡瑄表示，預防和管理代謝症候群的關鍵在於健康的生活方式。透過均衡飲食、避免過多攝取高糖、高脂肪的食物，並增加纖維攝取，能有效降低代謝症候群的風險。基隆長庚新陳代謝科周桂美醫師則指出，胰島素在某些人的認知中是一種「有害物質」，誤以為注射胰島素是一種治療失敗的標誌，其實胰島素是由胰臟的胰島β細胞分泌，主要功能是調節血糖，是身體的「血糖守護者」。高雄長庚新陳代謝科主任周振凱指出，胰島素注射劑可通過補充胰島素來達到降低血糖的效果，而腸泌素針劑（GLP-1 RA）是第二型糖尿病控糖的藥物之一，能根據血糖水平和身體需求來調節血糖，並有助抑制食慾控制體重，但僅依賴腸泌素減重而不調整生活習慣，長期使用後仍可能面臨體重反彈的風險。嘉義長庚新陳代謝科林詠翔醫師指出，糖尿病足潰瘍會對病友造成嚴重影響，甚至可能導致截肢或死亡。病患可以透過血管重建、抗生素治療、減壓、清創以及適當的傷口照護來治療；無法癒合的潰瘍、嚴重感染或壞疽，也可外科手術治療，預防潰瘍發生，病友應每日清洗、檢視足部。