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AI熱潮席捲全球，成為人類重要輔助工具，不只企業導入AI發展，城市治理結合AI，更能有效推動政策及服務市民，在人口數400多萬的新北市，便將「智慧城市」當作施政重點，並以2030年願景規劃「AI科技教育白皮書」。從學校教育紮根的同時，也落實閱讀生活化，新北市副市長劉和然在《遠見》邀請下，分享自《AI世界的底層邏輯與生存法則》書中汲取的知識精華，「AI時代來臨，對人們最大的衝擊和挑戰非AI，而是會使用AI的人。」並進一步與局處人員共同探討，透過邏輯、批判性思考來善用AI，強化自身實力。因應數位發展趨勢，新北市政府於2024年推出「NewTaiPAY」App，整合市府、市民、商家及環境，落實環保、減碳，也活絡在地商圈經濟。為了持續驅動城市進步，於10月攜手《遠見》舉辦「AI賦能 啟動城市新潛能」專家導讀會，由知名創投基金合夥人吳德威導讀《AI世界的底層邏輯與生存法則》，並與新北市副市長劉和然進行趨勢對談。遠見行銷部總經理林芳燕開場致詞時表示，新北市政府多次舉辦專家導讀會，可見相當重視人才培育，故此次特別以天下文化出版的《AI世界的底層邏輯與生存法則》做導讀活動，不僅能了解AI運作原理和運用範疇，更經由市府官員和產業專家與會交流，掌握AI時代維持競爭力的核心精神，期待大家共讀共學整合知識，激發思考能力，提升對事物的見解和視野。擔任導讀專家的吳德威，以「AI無所不在，但別忘了人性」一語道出書籍重點，在AI時代下，工廠作業線、物流運輸、財務及數據分析等重複性工作，將被AI取代；而AI無法取代的能力將更為重要，包括創造力、同理心、溝通能力及團隊合作。另一方面，當AI如同不斷學習的學生以驚人速度成長，滲透至各個面向，人類應如何定位自己，並與AI共存？在快速變遷的時代，得找到專屬自己的價值，尤其「懂得善用AI的人，一定勝過不懂使用AI的人」。劉和然點出，其實AI非新事物，而是早在數十年前就開始發展的技術，如人工智慧、機器人，只是到了2023年生成式AI才蔚為風潮。如同書中引言標題「當科幻電影場景成為日常」，許多人不免感到困惑和擔憂，他認為「應該改變面對AI的心態，正確利用它。」讓AI成為夥伴來提升效率，並提及時下流行的韓國料理節目《黑白大廚》，鼓勵市府局處人員跟上社會脈動，才能提升創造力。對於「數位轉型的人才培育」策略，劉和然表示，從短期目標來看，公部門應快速採取行動，讓各局處單位了解如何應用新技術，最基本的是參加研討會和應用研習會，學習新知，還能拓展人脈；放眼長期目標則是走入校園，在教育體系中紮根，培養能夠適應未來挑戰的人才。結合各階段目標，讓市府和市民共同實踐「智慧城市」的理想。此外，劉和然指出「AI推動地方產業轉型與經濟發展」關鍵四大面向：1.土地資源配置：新北市幅員遼闊，擁有待開發的土地資源潛力，是吸引企業的重要條件，故新北市政府將合理規劃土地使用，以支持產業的發展。2.關鍵人才：無論商業投資、技術應用，人才始終為成功的基石，政府應注重培養與引進人才、在地就業，滿足企業對人才的需求。3.穩定電力來源：電力穩定才能支持產業運作，地方與中央政府共同努力，確保能源供應充足。4.建立產業聚落：仿效美國矽谷建立產業聚落，促進創新與合作，提升城市整體競爭力。新北市目前已有良好基礎，特別是板橋區科技和新店區電動車等新興產業園區的發展。「AI時代的人才不只具備解決問題、溝通能力，願意持續學習才更具競爭力！」吳德威以產業和自身觀察給予建議，日常生活中，民眾慣性「滑手機」瀏覽社群，若只能用碎片時間和方式學習知識，可以訂閱國際新聞頻道如CNN、BBC，讓獲取知識的管道融入生活習慣；至於投身「AI創業」，成功的關鍵是有效解決問題，而非追求技術發展。最後，劉和然為導讀會做出結語，「在看書時，我們常因時間限制，急於翻閱，但深入探討才能理解書中內容，導讀會的分享讓我們跳脫字面的理解，挖掘深層涵義。」且每個人對書籍的解讀都是獨一無二的，這也是閱讀的魅力所在。