被稱為美食王國的台灣，餐餐享口福已是台灣民眾日常，然而面對氣候變遷的影響下，食物體系浪費所造成的影響卻也日益顯著。在全球仍有1/11人口 (7.33億人) 面臨飢餓，每年多達1/3的食物在生產鏈或終端被浪費，更造成將近10% 的溫室氣體排放，視野回到台灣，環境部數據顯示，2023年全國一般廢棄物產生量中廚餘量估計就高達約47萬公噸，同時據研究指出台灣人均食物浪費超越中日韓位居東南亞第一，剩食問題仍面臨挑戰，如何應用食物創造改變，成為近年來世界各地人士重視的議題。
「全球食物銀行網絡」(The Global Food Banking Network；GFN)在今年與全球甲烷中心合作的研究中指出，食物銀行扮演的角色不只是惜食助人，更是關鍵氣候行動；且解決食物浪費問題需要從生產到分銷的完整系統性思考，這樣才能有效聚焦及計算浪費熱點，並投入適切的技術及資源來解決。為此，在台灣唯一受GFN認證代表機構的台灣全民食物銀行協會，在今年的聯合國世界糧食日(每年10月16日)特別與GFN同步全球倡議＃FoodForChange ＃用食物創造改變，與其在台灣合作逾數百家的各界合作單位共同倡議，邀請台灣全民共同行動，從總體的食物再分配體系與社會政策脈絡，進行食物體系變革與社會與氣候行動，並與十家企業、夥伴作為倡議種子團隊，發佈 #FoodForChange全球倡議行動影片，鼓勵全台民眾與各界機構共同響應！
全球食物銀行網絡推＃FoodForChange以食物創造改變
#Food For Change用食物創造改變全球倡議行動，台灣全民食物銀行官方網站與臉書、IG中提供相關素材，供各界機構個人轉發倡議行動，有志一同的機構與個人可透過五大倡議行動參與：
一、分享資訊：以＃FoodForChange在社群/媒體分享倡議。
二、追蹤資訊，追蹤台灣全民食物銀行協會相關資訊、知識與行動。
三、志工參與：參加全民食物銀行協會相關志工行動。
四、成為夥伴：捐助食物資金或企業機構資源，支持參與台灣全民食物銀行協會行動。
五、倡議政策：改善食物法規政策，讓食物體系更有效率。請見台灣全民食物銀行官網
我是廣告 請繼續往下閱讀
全球食物銀行網絡推＃FoodForChange以食物創造改變
#Food For Change用食物創造改變全球倡議行動，台灣全民食物銀行官方網站與臉書、IG中提供相關素材，供各界機構個人轉發倡議行動，有志一同的機構與個人可透過五大倡議行動參與：
一、分享資訊：以＃FoodForChange在社群/媒體分享倡議。
二、追蹤資訊，追蹤台灣全民食物銀行協會相關資訊、知識與行動。
三、志工參與：參加全民食物銀行協會相關志工行動。
四、成為夥伴：捐助食物資金或企業機構資源，支持參與台灣全民食物銀行協會行動。
五、倡議政策：改善食物法規政策，讓食物體系更有效率。請見台灣全民食物銀行官網