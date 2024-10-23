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▲大甲火車站人行跨越橋4年前完工，卻因樓梯間被街友盤據，使用率極低。（圖／台中市政府提供，2024.10.23）

大甲火車站每年春天湧進大量進香客，4年前人行跨越橋完工，但近來樓梯間遭街友盤據。由於非進香期人煙稀少，導致部分夜歸女子必須仰賴家人天天到火車站接人。國民黨市議員楊啟邦要求市府應該拿出辦法，不能只考量街友的人權，「難道真要等女生怎麼了，才能處理嗎？」每年香盛期有數以萬計的信徒，搭火車到大甲火車站，再徒步到400公尺外的大甲鎮瀾宮進香，2020年9月，大甲車站人行跨越橋正式啟用，連結前、後站及甲后停車場，更方便當地人使用。但進香淡季時，大甲車站旅客吞吐量並沒那麼多。市議員楊啟邦今（23）日質詢時指出，人行跨越橋有4處樓梯間，全部被街友各據地盤，不僅隨處便溺製造髒亂，夜歸女子更視為畏途，市府花了好幾千萬元蓋天橋，使用率卻越來越低。楊啟邦說，日前他和當地里長晚上現勘，發現樓梯間雖設有求救鈴，但若有突發狀況，保全很難馬上趕到。勘查時剛好遇到一位憂心的母親，她表示女兒每天通勤，下班時天色已黑，遊民在昏暗必經之途佔據了半條路，女兒根本不敢獨行，自己只好天天到火車站接女兒回家，苦不堪言。楊啟邦透露，他曾請教社工，難道沒辦法請街友離開嗎？得到的答覆是，除非出現具體爭議，否則必須尊重街友人權。他怒問「難道要等女生怎麼了，才能處理嗎？」民眾黨市議員陳清龍指出，各火車站都有類似問題，市府依據《台中市遊民安置輔導自治條例》輔導，但遊民拒絕安置，經常破功，希望能拿出具體辦法，兼顧遊民人權與民眾的感受。社會處長廖靜芝表示，專案小組有定期運作，將會同警察機關拿出具體辦法。