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▲悅氏毛豆蛋白含有膳食纖維，有助於維持消化道機能。（圖/品牌提供）

▲11月1日至11月21日，全聯超市優惠活動悅氏毛豆奶買一送一。（圖/品牌提供）

隨著健身與健康飲食風潮持續升溫，悅氏再度創新，推出了台灣首款使用「毛豆蛋白」製成的植物奶系列，主打健身族群與想增肌減脂的消費者。這款全新植物奶採用先進的「HPP冷高壓殺菌技術」，保留豐富營養且不添加防腐劑，讓消費者在享受美味的同時，也能兼顧健康。市場上的植物奶品類眾多，但大多數以黃豆或黑豆為主要原料，悅氏採用台灣本地新鮮採收的頂級翡翠毛豆，在口感、風味與營養上都有獨特之處。毛豆含植物蛋白質和8種完整氨基酸，對於尋求增強肌肉質量、改善體態或維持日常活力的人士來說，是一項理想的營養補充選擇。悅氏HPP冷壓殺菌毛豆奶含有的BCAA（支鏈胺基酸）與膳食纖維，BCAA對於健身愛好者而言尤為重要，因為它們能加速運動後身體的恢復過程，並且增強體力。對於希望在健身後快速恢復體能或提升肌肉質量的人士來說，毛豆蛋白的BCAA含量無疑是重要的加分項目。同時，毛豆蛋白還含有膳食纖維，這不僅有助於維持消化道機能，還能讓消費者在維持身體機能的同時，有效控管熱量攝取。為了保證產品的品質與營養價值，悅氏斥資引進最先進的「HPP冷高壓殺菌技術」（High Pressure Processing），利用高壓來殺菌，讓產品在保有原本風味的同時，確保飲品中的營養成分不受損失。HPP技術相較於傳統的高溫殺菌方式，具有保留更完整營養素的優勢，也能有效延長產品的保存期限，讓消費者享受美味與健康的同時，無需擔心防腐劑的使用問題。悅氏產品的開發過程經過層層嚴謹把關，從選料、製作到殺菌，皆為了保證產品的最高品質。所有HPP冷壓殺菌植物奶均選用「台灣頂級翡翠毛豆」， 運用傳統石研磨技術，全豆研磨充分保留豆類的營養成分，使研磨出的毛豆奶更濃郁香醇，新鮮美味，經過HPP冷壓殺菌技術理後，無論在口感還是營養價值上，都達到極佳的狀態。悅氏將於全聯推出植物蛋白毛豆奶的特別優惠活動，11月1日至11月21日，消費者可在全聯超市以$129買一送一優惠活動購買這款創新的毛豆奶。無論是健身愛好者、減脂人士，還是希望獲得健康膳食補充的消費者，都不容錯過這款為身體與味蕾帶來雙重享受的全新飲品。