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即使沒有任何不適症狀，若健康檢查糞便潛血有陽性反應，就要特別留意可能是大腸癌。肝膽腸胃科醫師詹宜學日前分享，有高齡患者無不適症狀，但因糞便潛血陽性反應再加上輕微貧血情況，進一步做無痛大腸鏡檢查後，竟發現有3公分大的腫瘤及約1.5公分的息肉。詹宜學表示，該名病患平時並無任何與大腸癌相關的症狀，但做完健康檢查後，發現「糞便潛血反應」呈現陽性，加上發現有輕微貧血情況，因此在最快的時間安排無痛大腸鏡檢查，發現了升結腸有3公分大的腫瘤，以及1.5公分大的息肉。之後安排切片檢查及切除息肉，並聯絡後續轉診處置。詹宜學提醒，糞便潛血反應是透過進一步檢驗發現肉眼看不見的出血反應，有可能是大腸癌，因為大腸息肉表面受到糞便摩擦導致出血反應，也可能是因為肛門痔瘡的出血而來。但不論是何種，透過檢驗就能盡早發現大腸癌、大腸息肉，盡早進行治療。詹宜學表示，只要早期發現、早期治療，大腸癌是治癒率很高的癌症，但要如何才能早期發現，除了透過定期內視鏡檢查，就是大腸癌糞便篩檢，根據衛福部統計，每2年1次接受大腸癌篩檢，可以降低35%的大腸癌死亡率。同時，詹宜學提醒，除了接受篩檢外，民眾要留心身體8警訊，像是發現血便黏液便，或是長期或慢性腹部不適，排便習慣改變如大便次數改變，大便型態改變（變軟、變細、不成形），又或是時常有便意感，總感覺糞便無法排空，以及不明原因貧血、疲勞、容易喘，不明原因體重減輕，或腹部出現不明腫塊等情況，就要盡早就醫檢查。至於哪些人是大腸癌高危險族群？詹宜學則表示，大腸癌病患有超過一半以上年齡大於50歲，因此，50歲以上的民眾要特別留意。另喜歡吃高熱量、高脂肪、高糖、低纖維飲食，或是愛飲酒、吸菸，患有糖尿病、肥胖，長期排便習慣不正常、便秘，喜歡吃紅肉者，又或是有遺傳性非息肉性大腸癌患者，家族性多發性息肉症候群患者，以及罹患潰瘍炎性大腸炎、克隆氏腸炎、曾罹患大腸癌並已治癒者，都要特別留意。