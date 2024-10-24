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隨著秋冬季節來臨，日照時間減少、氣溫逐漸降低，許多人除了容易感受到精神上的疲乏和心情低落，皮膚也會變得更加乾燥、緊繃甚至乾癢。台中市臻品中醫腸胃及皮膚科主任田騏嘉表示，這種季節性的變化在中醫看來，與「陽氣不足」及「燥邪入侵」密切相關。因此，在這個時節，調理情緒、促進氣血循環以及滋潤皮膚尤為重要。至於秋冬季節該如何調理身體？田騏嘉傳授攻略，首先是晨起時按推印堂穴。印堂穴位於兩眉之間，是中醫經外奇穴之一，常用來安神定志、緩解壓力。隨著秋冬季節日照減少，人體陽氣容易不足，導致情緒低落、精神倦怠。此時通過按推印堂穴可以緩解，進而促進面部血液循環，有助於提神和改善皮膚乾燥狀況。田醫師示範按推手法用拇指輕輕按壓印堂穴，然後以小幅度向上推動，持續約5分鐘。這樣的按摩方式適合早晨進行，能幫助提神醒腦、促進氣血流動，使你一整天都感覺精神充沛。他特別提醒，由於印堂穴的按推有激發陽氣作用，晚上進行可能會干擾放鬆和入睡，尤其是對於容易失眠的人，更不建議晚上推動印堂穴。田騏嘉醫師指出，秋冬季節空氣乾燥，皮膚容易失去水分，出現乾燥、粗糙甚至瘙癢的情況，這與「燥邪傷津」有關，應該從滋陰潤燥角度進行調理。以下幾個簡單的中醫調養方法有助於保持皮膚水潤；一是飲食滋陰，多多食用滋陰潤燥食物，如梨子、銀耳、百合等，這些食物能補充體內津液，改善皮膚乾燥問題。二是外用藥浴，可使用金銀花、菊花等中藥煮水，作為藥浴洗臉或浸泡身體，有助減輕皮膚乾燥和癢感。田騏嘉表示，透過內在調養與外部護理相結合，才能全面改善秋冬季皮膚乾燥的問題。除了內在的滋陰潤燥，還應該適當使用保濕產品來保護皮膚表層，並且保持良好的生活習慣，如避免長時間熱水洗澡、及時補充水分，來減少皮膚水分流失。