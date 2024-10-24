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你知道你的毛小孩可能存在焦慮問題嗎？許多人誤以為只要貓咪吃得好、看起來精神不錯，就表示牠們沒有焦慮。但事實上，焦慮已經成為現代寵物常見的「文明病」，貓咪的焦慮不僅影響牠們的情緒，還可能進一步損害身體健康。當飼主注意到貓咪出現不尋常的行為時，應儘早尋求專業獸醫師的協助，避免問題加劇。根據臨床12年的獸醫師陳正倫的分析，焦慮的貓咪會出現多種臨床症狀，這些症狀常是飼主察覺異常的關鍵線索。常見的表現包括躲藏、展現攻擊性行為、食欲改變、過度舔毛甚至皮膚損傷等。此外，貓咪還可能出現不正常的打哈欠、嘶叫、頻繁磨爪、拒絕使用貓砂盆、隨地大小便或顫抖或顯得無法放鬆等行為，這些徵兆不僅與焦慮有關，還可能暗示潛在健康問題。陳正倫獸醫師指出以下情況需要特別注意：貓咪行為突然急劇改變，例如本來溫馴的貓咪變得具攻擊性；出現長期嘔吐、腹瀉或過度舔毛的現象；食欲顯著減退或拒絕進食，可能導致脫水或體重下降；貓咪長期躲藏或出現明顯的行為退縮；以及貓咪的健康惡化，免疫系統下降，甚至出現慢性疾病。這些情況都需要立即尋求獸醫診斷，獸醫會先排除其他健康問題，接著進行行為診斷，針對焦慮採取行為治療、環境改變或藥物干預。為了讓毛小孩更健康以及降低病痛的機率，陳正倫創立了寵物品牌「嬌寵醫生」，專注於研發預防醫學產品，特別推出市場上最高濃度的魚油。這款魚油的Omega-3含量高達98.6%，不僅有助於促進皮膚、關節、心血管健康與抗氧化，還添加日本專利「酪蛋白」成分，能有效舒緩貓咪情緒、提升睡眠品質。這款產品適合長期使用，對貓咪無負擔，讓牠們即使在都市叢林中生活，也能保持快樂和健康，成為主人的好夥伴。隨著雙11購物季的到來，「嬌寵醫生」將推出全年最大折扣活動，不僅提供商品折扣優惠，還有滿額贈多重好禮。此外，11月將舉辦北中南3場寵物展覽：11月1日至4日於台中國際展覽館；11月15日至18日於大台南會展中心；11月22日至25日於台北世貿中心，現場也提供豐富優惠及贈品活動，嬌寵醫生創辦人陳正倫獸醫師及共同創辦人廖凱悅醫師也會到場與飼主互動；無法到現場的飼主也可透過「嬌寵醫生」的官方網站參與雙11活動！