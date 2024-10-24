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在國內時尚圈年度盛事「2024臺北時裝週」活動前夕，忙於統籌品牌春夏系列「時空跡影」大秀發表演出的設計師潘怡良、參與走秀的奧運金牌選手林郁婷，在多位時尚圈名人的推薦下，一起來到士林官邸旁的悅庭牙醫診所進行檢查與保養。悅庭牙醫診所美學部主任陳鉉醫師表示，「國內的牙齒美學項目並不少，主要從牙齒的顏色、形狀與排列區分為三大類，目前以美白、矯正與貼片為熱門項目，但都需經過醫師的評估診斷後，才能為患者規劃療程。」今年設計師潘怡良以「時空跡影」為主題，應用光影元素，象徵時間與生命的痕跡。專攻前牙美學的陳鉉醫師強調， 「悅庭牙醫診所以健康為出發點，依照患者的需求想法，提供客製化的美學設計；牙醫師也是設計師，為患者顧及健康、美感與和諧性，讓每個人都有綻放出勇敢自信的燦爛笑容的權利，成為美麗與自信的象徵，這使我們的牙齒美學設計正好與潘老師『時空跡影』的概念不謀而合。」潘怡良老師則回饋道，「參觀假牙製作的過程，聯想到服裝上的零件，都需要精密的設定輸出，掌握細節和品質，這鼓勵了對時尚有興趣的人，都應勇敢嘗試，就能得到美學的意外收穫！」初次參與潘怡良時尚大秀，陳鉉醫師的心情是既期待又興奮，「我親眼見證設計師們應用創意與技術呈現了一場視覺饗宴，亦發覺到牙齒美學其實與時尚有不少相似之處。兩者都重視細節、協調與個性化，使我期盼能從時尚元素中，激發更多關於牙齒美學的靈感。」悅庭牙醫診所具備研發、設計能力，曾獲國家精品獎，並自2019年起連續獲得國家新創獎，以及擁有7項專利，前牙美學在業界位居領導地位。除了堅強的專業實力，由於鄰近士林官邸，從診所窗外可望見心曠神怡的山林景色，有別於傳統診所刻板的環境氛圍，登門看診的患者可以放鬆心情，與醫師建立良好互動。這次，陳鉉醫師親自為潘怡良設計師診療，而大師在體驗溫和的牙齒保養療程後，也忍不住稱讚陳醫師的專業與細心，並說，「我們笑容亮出的牙齒，其實也是時尚呈現的一部分，因此特地撥空來做牙齒例行檢查與保養，透過噴砂美白的技術，呈現潔白健康牙齒，為自信笑容增添亮麗色彩，也更能在時裝週完美展現整體形象美感。」另外一位受邀來到臺北時裝週走秀的來賓，則是在今年巴黎奧運為國爭光，搶下女子拳擊金牌的林郁婷。她說，「為了學姊潘怡良老師的大秀，我們一起來到悅庭牙科保養牙齒。陳醫師檢查牙齒的手法相當溫柔仔細，還體驗到噴砂技術，過程也不會產生任何不適感。」陳鉉醫師笑著提到，「即使是氣場強大的頂尖設計師，看診時也會有點緊張，這讓我們意外見到潘老師可愛、親民又幽默的一面；在拳擊場征戰多年的郁婷，牙況則相當良好，給我留下深刻印象。這次為兩位嘉賓的診療，主要目的是透過清除牙齒表面染色，為她們的牙齒帶來最自然健康的狀態，並在今年臺北時裝週的演出，呈現最好的一面！」