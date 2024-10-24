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▲2024第五屆臺灣科學節起跑記者會林騰蛟次長致詞。（圖／教育部）

▲2024第五屆臺灣科學節起跑記者會國科會林廣宏主任秘書致詞。（圖／教育部）

教育部於今（24）日辦理「2024第五屆臺灣科學節」起跑記者會，由教育部常務次長林騰蛟、國家科學及技術委員會主任秘書林廣宏、5大科學博物館長及23個科普基地代表，共同宣布臺灣科學節將於11月2日至11月10日隆重登場，超過1,800場次的科普活動，精采可期。教育部次長林騰蛟表示，為響應聯合國教科文組織世界科學日主題「Building Trust in Science」，2024第五屆臺灣科學節以「信任科學 邁向永續」為主題，因應世界多變的挑戰，我們需要有科學根據的政策制定，使我們在環境保護、經濟成長和社會進步之間面面俱到。對科學的理解與信任，將提高以科學為基礎的決策力與執行效率。因此，信任科學對於實現聯合國17項永續發展目標至關重要，本屆臺灣科學節希望透過多元的科普活動讓全民認識科學，從精彩豐富的系列活動中親近科學及提升科學素養，進而建立對科學的信任，邁向永續發展的目標。本屆臺灣科學節除了結合部屬5大科學博物館舉辦科普展演活動，並持續和國家科學及技術委員會與23個科普基地攜手合作，精彩活動簡介如下﹕1.教育部所屬5大科學博物館：基隆的國立海洋科技博物館推出「水下機器人實作工作坊」，透過實際操作ROV水下機器人，反思人類與海洋環境的關係；位於臺北的國立臺灣科學教育館，推出「大型科研創作-轉動科學響應世界」，結合聲學、動力學、化學、電學及光學與民眾共同創作大型作品，並於世界科學日轉動；臺中的國立自然科學博物館推出「超時光追蹤:恐龍未來式」透過XR虛實融合展演科學知識；高雄的國立科學工藝博物館，將演出「再闖黑森林」大型科普戲劇，從森林為故事出發點，演繹環境永續的重要性；屏東國立海洋生物博物館首次辦理大型劇場「與大海的約定」，從傳統信仰中提取海洋文化及知識，融入戲劇當中，讓民眾體驗傳統海洋文化與科學的奧秘。2.科普基地：教育部持續邀請長期熱心舉辦各項科普活動的公私科研機構成為科普基地，例如：位於北部的國家太空中心、中華電信學院5G垂直展示場域；位於中部的財團法人國家衛生研究院、農業部林業及自然保育署臺中分署；位於南部的臺灣南區氣象中心及臺灣智駕測試研究室等共23個單位，科學節期間將在全臺各地舉辦科普活動，民眾可就近參與。3.科普微電影「遊戲開始」：由中華民國數學會及台灣物理學會出品的國科會科普微電影「遊戲開始」，描述校園內一群學生如何透過數學及物理來突破重重關卡，也將於臺灣科學節期間於5大科學博物館播映。本屆臺灣科學節將推出「論壇及研討會」14場次、「戲劇」34場次、「科學演示」167場次、「影展與展覽」592場次、「科學競賽」48場次、「工作坊」507場次、「科學市集」80場次及其他相關科普活動393場次，共計1,835場次，精心打造全臺最好玩的科普盛會。為推廣臺灣科學節，教育部業請駐外單位協助推廣至國際社會。另外，5大科學博物館均推出多項臺灣科學節限定優惠活動，臺灣科學節官方Facebook也推出線上解謎活動，完成解謎後於臺灣科學節期間至5大科學博物館現場兌換好禮，現場完成館所的指定任務，還可獲得科學好禮刮刮卡。