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▲苦苓在節目爆料演藝圈假面夫妻，兩人竟然為知名度協議結婚。（圖／翻攝自新聞挖挖哇YouTube）

▲對於這對男女的身分線索，苦苓不願意透露太多，只強調他們不是真心要結婚。（圖／翻攝自新聞挖挖哇YouTube）

作家苦苓時常分享過往經驗及演藝圈奇聞軼事，不時發表自己對時事的看法，日前他在節目上爆料，演藝圈一對大咖名人夫妻為了炒作而結婚，並曝光兩人的身分線索，指男方是知名作家，女方則是已經過氣的藝人，他強調自己不能洩漏兩人的身分，否則會被滅口，消息一出，還是立刻引發熱烈討論，不少網友根據苦苓所透露的線索瘋猜這對夫妻的真實身分。苦苓在節目《新聞挖挖哇》透露，這對夫妻檔郎才女貌，由於兩人人氣雙雙走下坡，漸漸被社會遺忘，因此他們為了重拾知名度而結婚，當時也確實引起很大的討論度，連媒體都報導得很隆重，「其實他們雙方是有私下協定，只是做結婚的樣子，結婚結給大家看，事實上就是沒有真心要結婚。」兩人結婚只是為了做做樣子。苦苓補充，女藝人聽了算命師給的忠告，「妳跟他在一起，雖然是互相利用，但是妳要制住他，不能完全被他掌控，所以新婚之夜這個女的還在床的四個角放了四個銅板。」由於這段婚姻沒有愛，很快就變調，雙方撕破臉，透過媒體各自放話，甚至鬧上法庭，女方甚至是男方打官司時，為另一方出庭作證，最後以離婚收場。對於這對男女的身分線索，苦苓不願意透露太多，連主持人鄭弘儀問道：「這名作家還在世嗎？」苦苓都表示自己不能說，卻也強調：「我覺得大家都知道是誰，只是很少人知道他們是約定好，甚至有講好年限，多久之後要分手。」節目播出後卻仍引發熱議。