同志驕傲月來臨！深受同志社群喜愛的同志成人影音品牌MODEL GAYDAR，將在 2024 台灣同志遊行（Taiwan LGBT Pride）中首次亮相，除了帶來限量桌曆、運動毛巾和性感胸章等週邊商品外，更集結超人氣男優言嘉佑、房天樂與男友系天菜Leo，現身攤位與粉絲近距離接觸，火辣互動預感將嗨翻全場！為慶祝首次參與同志遊行，MODEL GAYDAR也與10/26活動當天同步推出BL系列續作《初戀》，凡現場線上購買《初戀》還送最高6張男優互動券，為現場注入滿滿的戀愛感和情感支持，大力響應亞洲規模最大的多元性別活動！
MODEL GAYDAR自創立以來，致力於支持LGBTQ+群體並積極倡議性自主。以其創意和高質感作品聞名，不僅滿足了觀眾的感官需求，更成功引發了對於愛與自由的廣泛討論，與年輕世代特別產生共鳴。結合這次的遊行主題「共融」精神，呼籲大家在意識到多元社群的存在之後，更要將平等的精神實踐於生活中。品牌發言人迪倫指出：「性不是骯髒的事，透過參與這次遊行，我們希望大家可以用最自然的心態，面對自己的慾望，因此我們以Porn This Way為本次參展主題，邀請大眾一起撕下性慾的負面標籤。」
MODEL GAYDAR首度參與台灣同志遊行，無疑為品牌發展寫下了全新篇章，進一步傳達了其對 LGBTQ+群體的堅定支持，凸顯了其與年輕族群的深厚連結。品牌期待未來能與海內外的同志內容創作者，推出更多的跨界合作，也持續為性別平等和去污名化等議題發聲，創造更多正向影響。「這是我們邁向未來的一大步，我們將繼續與同志社群站在一起，支持每個人的權利與尊嚴。」品牌發言人迪倫強調，MODEL GAYDAR不僅是一個影視品牌，同時也為成人內容創作者爭取應有的尊重及認同，推動社會對話。
此外，繼上一部大受好評的《一日男友》之後，BL 系列的新作《初戀》在同步本次遊行隆重於MODEL GAYDAR上線，該片描繪出同性戀情中的真摯與難忘的「初戀」經歷，結合微電影的高質感敘事，細膩刻畫後同婚時代的伴侶關係，透過入微的情感和充滿性張力的劇情，不僅讓觀眾看得臉紅心跳，且更加貼近這段愛情旅程，進一步推動同志戀愛題材進入主流視野，更替台灣同志成人影片業，寫下令人既驕傲且動容的新篇章。MODEL GAYDAR也響應同遊推出限定活動，凡訂閱任一VIP方案或曾購買兩部以上金幣片，於活動攤位出示購買證明，即可免費兌換限定週邊商品與男優親密接觸互動券！
MODEL GAYDAR官網：官方網站
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MODEL GAYDAR首度參與台灣同志遊行，無疑為品牌發展寫下了全新篇章，進一步傳達了其對 LGBTQ+群體的堅定支持，凸顯了其與年輕族群的深厚連結。品牌期待未來能與海內外的同志內容創作者，推出更多的跨界合作，也持續為性別平等和去污名化等議題發聲，創造更多正向影響。「這是我們邁向未來的一大步，我們將繼續與同志社群站在一起，支持每個人的權利與尊嚴。」品牌發言人迪倫強調，MODEL GAYDAR不僅是一個影視品牌，同時也為成人內容創作者爭取應有的尊重及認同，推動社會對話。
此外，繼上一部大受好評的《一日男友》之後，BL 系列的新作《初戀》在同步本次遊行隆重於MODEL GAYDAR上線，該片描繪出同性戀情中的真摯與難忘的「初戀」經歷，結合微電影的高質感敘事，細膩刻畫後同婚時代的伴侶關係，透過入微的情感和充滿性張力的劇情，不僅讓觀眾看得臉紅心跳，且更加貼近這段愛情旅程，進一步推動同志戀愛題材進入主流視野，更替台灣同志成人影片業，寫下令人既驕傲且動容的新篇章。MODEL GAYDAR也響應同遊推出限定活動，凡訂閱任一VIP方案或曾購買兩部以上金幣片，於活動攤位出示購買證明，即可免費兌換限定週邊商品與男優親密接觸互動券！
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