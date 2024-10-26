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▲高雄六合夜市附近這間5樓公寓，屋內堆滿雜物。看似客廳處仍有走道空間。（圖／翻攝591房屋交易網）

▲房間裡雜物散滿地面，無處可落腳。（圖／翻攝591房屋交易網）

▲高雄新興區整層住家租金第50%為1萬元。（圖／內政部提供）

看到「0元租屋」好心動！事實上，不只台北市文山區有房東開出以「外語學習」交換8坪雅房住宿，近期高雄六合夜市附近也有一名房東，開出位在5樓的18坪「健身公寓」，租客只要「自行整理」，而且整理後符合條件者，就可以免費住1年。不過，專家也提醒，要注意一關鍵，以免麻煩找上身。高雄這起「0元租屋」位在新興區、六合夜市附近，生活機能相當便利。不過，根據「591房屋交易網」上房東上傳的照片顯示，約18坪大的空間裡被堆滿雜物，看似客廳的地方，桌子、紙箱等熱水瓶等物品集中在兩側，還有通道可走。但轉到房間照片就恐怖了，發黑枕頭、衣物及紙箱等雜物散滿地，沒有可以下腳的空間。房東強調租客要自行整理，「若有人需要空間且有體力整理，整理後符合條件者可免費住一年」。不過，此物件已從591房屋交易網下架，可能已經找到房客了。高雄市新興區公寓行情要多少？根據內政部最新公布全國278個行政區的實際租金統計資料，新興區「整戶(層)住家」第25%、第50%、第75%的租金分位數，依序是7000元、1萬元及1萬4600元。若以中位數行情1萬元來看，1年下來可省下12萬元租金，十分驚人。雖然房東稱「只要自行整理，而且整理後符合條件者」就可以免費住1年，但是房產專家也提醒，此類狀況除了一般租約應注意事項之外，還需特別留意處理留置物的責任與權利。若屋內物品是前房客的，簽約前要先跟房東確認是否已經發存證信函給前房客，告知處置方式及期限，以免逕自清理後發生物品歸屬糾紛。