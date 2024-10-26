2024 MLB美國職棒大聯盟世界大賽，首戰即將在今（26）日早上8點開打，由洛杉磯道奇隊對決紐約洋基，兩隊不僅是美國東西岸的豪門球隊，更都是擁有悠久歷史的名門勁旅。七勝四勝的首戰，洋基派出王牌賽揚強投Gerrit Cole，對決道奇的Jack Flaherty，《NOWnews今日新聞》統整大聯盟季後賽賽事預告和轉播資訊等資訊讓讀者參考。

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百年豪門對決　史上最熱世界大賽首戰

紐約洋基日前在美聯冠軍系列戰上，以4：1擊敗克里夫蘭守護者隊，收下世界大賽的門票，也是隊史睽違15年後，再度闖進到世界大賽舞台。這同時也是主帥Aaron Boone生涯首度率領洋基，前進到世界大賽。

洋基首戰由賽揚強投Gerrit Cole扛下，他今年開季因右手肘發炎關係，一度缺陣2個多月的時間，最終本季在例行賽留下先發17場，戰績8勝5敗、防禦率3.41的成績。

來到季後賽戰場，Cole則是替洋基先發出戰3場，拿到1勝，在16.1局投球局數當中，送出12次三振，防禦率為3.31，被打擊率為0.297，每局被上壘率為1.53

▲洋基與道奇2隊睽違43年之久後，將再度在世界大賽上碰頭，而首戰G1洋基將前進客場踢館，稍早先發人選也正式出爐，他們將派出王牌投手Gerrit Cole打頭陣。（圖／美聯社／達志影像）
▲洋基與道奇2隊睽違43年之久後，將再度在世界大賽上碰頭，而首戰G1洋基將前進客場踢館，稍早先發人選也正式出爐，他們將派出王牌投手Gerrit Cole打頭陣。（圖／美聯社／達志影像）
另一方面，道奇總教練Dave Roberts在記者會上宣布，世界大賽首戰將由陣中的29歲右投Jack Flaherty扛下先發。

Jack Flaherty在國聯冠軍賽首戰先發，面對紐約大都會繳出7局無失分好投，不過在G5再度先發卻只投3局，就慘失8分退場，狀況相對不穩定，季後賽先發3場拿下1勝2敗，防禦率來到7.04。

▲洛杉磯道奇日籍強投山本由伸，將扛下世界大賽第2戰先發，成為史上第3位在世界大賽先發的日本球員。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇日籍強投山本由伸，將扛下世界大賽第2戰先發，成為史上第3位在世界大賽先發的日本球員。（圖／美聯社／達志影像）

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⚾️MLB季後賽賽程：

10／26

紐約洋基 VS 洛杉磯道奇（8：08）


⚾️MLB季後賽完整賽程：

外卡賽系列：
10月2日至4日 - 三戰兩勝制。

分區賽系列：
10月6日至12日 - 五戰三勝制。

聯盟冠軍系列賽：
10月13日至22日 -七戰四勝制。

世界大賽：
從10月25日至11月2日 - 七戰四勝制。

季後賽賽程表

⚾️MLB季後賽轉播與直播資訊：

電視頻道：緯來體育台、DAZN、華視、東森電視台、中華電信MOD愛爾達體育台。

線上平台：愛爾達電視Hami VideoMLBTV、DAZN。


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