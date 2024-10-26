南韓樂團FTISLAND今（26）日晚間將在高雄開唱，但鼓手崔敏煥昨日遭前妻毀滅式爆料愛上酒店、叫小姐，形象跌至谷底。目前韓國警方表示已經要開始調查崔敏煥性交易是否屬實，而今日演唱會雖照常舉行，但崔敏煥會以不露面的形式表演。隊友李洪基昨晚則在粉絲社群Weverse寫道：「做錯就應該承認錯誤，低頭道歉才對」，雖沒指名道姓，但被解讀就是在為崔敏煥的事件發聲。
FTISLAND高雄演唱會照辦！李洪基發聲了
FTISLAND成員李洪基、李在真昨日抵達台灣，看到粉絲來接機還是親切揮手打招呼，而捲入醜聞的崔敏煥則提前抵台，沒跟隊友一起現身，閃避媒體拍攝。演唱會台灣主辦方表示，該活動還是會照常舉行，「成員崔敏煥因個人因素，將於幕後進行演出，且不參加會後歡送福利」。
面對崔敏煥捲入的醜聞，身為隊友的李洪基似乎也相當無奈，他昨日深夜透過與粉絲互動的社群Weverse發文，李洪基寫道：「這是他們兩個的私生活，結果就變成這樣了，做錯的就要承認，要低頭道歉才對。但是我們都不要太輕易相信一切，我還是要守護，要堅持下去才行，那才是我們吧」。
李洪基疑護航隊友！韓國粉絲氣炸了
李洪基文中雖未指名道姓，但明顯在指崔敏煥與其前妻的糾紛，儘管讓FTISLAND承受罵聲，但李洪基說：「我能做的就是面對迎面而來的石頭，然後繼續往前走。」面對突然其來的風波，被牽連的隊友只能選擇撐下去。
臉書粉專《韓網評論翻譯站》也翻譯韓國網友對此的看法，不少人都認為李洪基的發言稍有不妥，「我還替他擔心之後找不到鼓手呢，結果他講這什麼話啊」、「他真的有看完直播、聽完錄音才說這些嗎？而且問題最大的不是兩人的私生活，而是你們團裡成員的犯罪生活，性交易是違法的事」、「性交易不是私生活，是非法行為，是欺騙配偶的行為」、「看來他想護著崔敏煥啊，但是如果崔敏煥退團的話，團體就只剩兩個人了」。
崔敏煥捲性醜聞 暫停節目拍攝接受調查
目前針對指控崔敏煥沒有出面回應，但前妻律喜提供的13分鐘錄音檔，對話內容包含崔敏煥叫小姐及結清賒帳的細節，是相當不利的證據，韓國警方表示查證後若屬實會正式立案。目前FTISLAND經紀公司FNC娛樂也表示將暫停崔敏煥參與的節目《超人回來了》拍攝，並中斷崔敏煥的媒體行程，很抱歉對大眾帶來影響。
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FTISLAND成員李洪基、李在真昨日抵達台灣，看到粉絲來接機還是親切揮手打招呼，而捲入醜聞的崔敏煥則提前抵台，沒跟隊友一起現身，閃避媒體拍攝。演唱會台灣主辦方表示，該活動還是會照常舉行，「成員崔敏煥因個人因素，將於幕後進行演出，且不參加會後歡送福利」。
面對崔敏煥捲入的醜聞，身為隊友的李洪基似乎也相當無奈，他昨日深夜透過與粉絲互動的社群Weverse發文，李洪基寫道：「這是他們兩個的私生活，結果就變成這樣了，做錯的就要承認，要低頭道歉才對。但是我們都不要太輕易相信一切，我還是要守護，要堅持下去才行，那才是我們吧」。
李洪基疑護航隊友！韓國粉絲氣炸了
李洪基文中雖未指名道姓，但明顯在指崔敏煥與其前妻的糾紛，儘管讓FTISLAND承受罵聲，但李洪基說：「我能做的就是面對迎面而來的石頭，然後繼續往前走。」面對突然其來的風波，被牽連的隊友只能選擇撐下去。
臉書粉專《韓網評論翻譯站》也翻譯韓國網友對此的看法，不少人都認為李洪基的發言稍有不妥，「我還替他擔心之後找不到鼓手呢，結果他講這什麼話啊」、「他真的有看完直播、聽完錄音才說這些嗎？而且問題最大的不是兩人的私生活，而是你們團裡成員的犯罪生活，性交易是違法的事」、「性交易不是私生活，是非法行為，是欺騙配偶的行為」、「看來他想護著崔敏煥啊，但是如果崔敏煥退團的話，團體就只剩兩個人了」。
崔敏煥捲性醜聞 暫停節目拍攝接受調查
目前針對指控崔敏煥沒有出面回應，但前妻律喜提供的13分鐘錄音檔，對話內容包含崔敏煥叫小姐及結清賒帳的細節，是相當不利的證據，韓國警方表示查證後若屬實會正式立案。目前FTISLAND經紀公司FNC娛樂也表示將暫停崔敏煥參與的節目《超人回來了》拍攝，並中斷崔敏煥的媒體行程，很抱歉對大眾帶來影響。