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在國際專案管理學會亞洲區五大分會113年6月舉辦的專案管理商業企劃案國際競賽「PMI Region 9 Project Management Case Competition 2024」中，來自國立臺中教育大學的事經所及資工系學生團隊成功代表台灣參賽。此次競賽專注於社會永續與數位創新，鼓勵團隊以專案管理與商業需求分析提出最佳實務的商業企劃案。其中管理學院事經所團隊以數位玩創意的Eco 4Ring校園垃圾減量方案於國際總決賽中榮獲第三名，展現了學生們在專案管理方面的卓越協作能力，也強調了創意實踐在永續發展中的重要性。今(26)日由PMI台灣分會盛大舉辦的25週年論壇，由國際專案管理學會台灣分會、國立臺中教育大學、台灣上市櫃公司協會中台灣女力論壇聯合會共同主辦，350位來自各產業領域致力於AI科技永續創新的專案領袖與典範領袖，包含PMI總會、北美及亞太地區。論壇特別邀請到PMI亞太區總董事Ms. YeYoon Kim，為學生團隊頒獎，表彰他們在專案管理領域的傑出表現。此次論壇不僅是產業領袖的交流盛會，更為台灣專案管理界的知識密集產業注入關鍵的動能。為了讓學生於參賽過程中獲得實際成果與成就，國立臺中教育大學專門組建了一支由多位專家學者組成的實務社群。包括管理學院院長林欣怡、資工系系主任黃國展、社會企業中心執行長柯勇全，以及EMBA助理教授張敦程、IMBA助理教授張馨化、第四河川分署分署長李友平、還有兩位具有PMP國際專案管理師的杜麗珍與劉姿珊擔任團隊教練。針對專案管理、商業分析、影響力管理及英語口說表達等領域，設計了即戰力的教學課程，增強學生的邏輯思考能力及口語表達技巧。透過這樣的訓練，參賽團隊的專業知識和技能得到了顯著提升，使他們在面對國際競賽時更具競爭力。這一創新舉措不僅為學生們提供了寶貴的學習經驗，也彰顯了國立臺中教育大學對於產業實務教育的重視，致力於培養進行式的專業人才。讓學生們在國際舞台上展現專業與自信的姿態。