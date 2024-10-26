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心臟病仍是全球及臺灣最嚴重的死亡原因之一。根據世界衛生組織(WHO)公佈的數據，2023年全球死亡率最高的疾病為心臟病，其致死亡人數約890萬人；同年，臺灣衛生福利部統計顯示，心臟病死亡人數為23,424人，佔總死亡人數的11.4%。即每十個人就有一個人是因為心臟病致死，不僅反映了心臟病的嚴重影響，也突顯心臟健康議題的重視。奇美醫療財團法人奇美醫院心臟血管內科主治醫師洪俊聲說明，目前，心臟病的治療以藥物治療及生活型態介入為主，對於嚴重鈣化的冠狀動脈，若是無法使用氣球順利擴張，往往無法順利放置支架，或支架因為沒有得到適當的擴張，從而增加中長期再發病率或支架再狹窄率的風險。對這類的病人而言，大都只能接受傳統的冠狀動脈繞道手術。然而，對於高齡、多重慢性病及體弱的病人來說，開刀風險比較高，是否接受手術常讓病人及家屬陷入兩難。近期，醫學界對於冠狀動脈心臟病的治療方法取得了重大突破！引入了如光學相干斷層掃描(OCT) AI影像分析、3D重組、旋磨系統及震波氣球等，這些技術的應用使得過往難以處理的嚴重鈣化冠狀動脈問題迎刃而解。其中有個案例，64歲的姜先生，因為出現反覆的腦中風症狀，經超音波檢查發現有頸動脈狹窄，轉介到奇美醫療財團法人奇美醫院心臟內科門診進一步治療。詳細檢查後發現，姜先生心臟有嚴重的冠狀動脈硬化及狹窄問題，因此建議進行心導管介入手術。然而，心導管手術時發現姜先生左前降支動脈硬化嚴重，即便使用高壓氣球擴張術、切割氣球導管及鑽石旋磨切除系統依然無法打開嚴重的鈣化狹窄處，為確保安全，心導管先就處理另一條血管，並為姜先生安排藥物治療。一個月後，心臟內科團隊再度出擊，運用先進AI影像導航系統結合震波氣球擴張術解決嚴重鈣化及狹窄處，成功打開血管，安全的完成支架放置手術。姜先生術後恢復良好，順利回歸正常生活。奇美醫療財團法人奇美醫院心臟血管內科主治醫師洪俊聲指出，血管內影像如光學相干斷層掃描(OCT) AI影像技術能夠提供極高分辨率的冠狀動脈內部結構圖像，特別是在血管鈣化的程度及位置上，能精確地識別，評估及定位。不僅提高了診斷及治療的準確性，幫助醫師制定更加個人化的治療計畫，以確保手術安全性及治療成果。此外，旋磨系統和震波氣球技術的應用，使得過去冠狀動脈難以處理的重度鈣化問題得以有效解決。旋磨系統利用高速旋轉的鑽頭有效打碎鈣化沉積物，使其更加容易被移除，但有一定的風險性，包括血管破裂等；而震波氣球則通過釋放高能量的聲波，將鈣化組織粉碎，從而把鈣化狹窄的血管得到充分的擴張。兩者利用血管內AI影像導航系統，可有效安全地解決嚴重鈣化血管。奇美醫療財團法人奇美醫院心臟血管內科主治醫師洪俊聲表示，奇美醫療財團法人奇美醫院自2022年11月同時引進光學相干斷層掃描(OCT) AI影像系統及震波氣球系統，心臟血管內科團隊已多次成功為許多嚴重鈣化狹窄的心臟病病人進行心導管介入治療，先進技術的結合使用在多個臨床案例中成效顯著。病人接受治療後，冠狀動脈的血流改善，心絞痛症狀減輕，生活品質大幅提升，不僅提高手術成功率，更減少手術併發症的發生率。近年來，多個國際心臟學會及治療指引也加強對冠狀動脈鈣化的重視，這些新技術的應用標誌著冠狀動脈疾病治療的一個重要里程碑。未來，隨著技術的不斷完善和普及，更多病人將能夠從中受益，重獲健康新生活。