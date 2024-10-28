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▲李麗麗曾是港劇中的首位「白髮魔女」，在佳藝電視的《白髮魔女傳》中飾演女主角。（圖／摘自YouTube）

▲李麗麗（中）在邵氏電影《十三太保》是一群男性為主的要角裡唯一的女性。（圖／摘自hkmdb）

▲《天涯明月刀》中李麗麗飾演致命的女殺手。（圖／摘自hkmdb）

▲李麗麗中年之後在電視劇裡升格演長輩，仍然一直在TVB劇集中有演出。（圖／摘自YouTube）

曾經巨星雲集、人才濟濟的香港邵氏影業，近年來多位昔日旗下演員離世，讓資深影迷與記者哀嘆不已。活躍於1970年代、曾在《蕭十一郎》等片中演出重要女角，後來轉進小螢幕發展的李麗麗，傳因幾年前發現肺部有陰影、沒有多加注意，後來癌細胞已擴散，在27日去世，享壽74歲。她曾經是香港電視第一版《白髮魔女傳》連續劇的女主角，也曾經來台演出中視的八點檔《驀然回首》，與陸一嬋、羅霈穎演出各有不同命運的同學，還曾與成龍拍片時，有一腳踢飛成龍的鏡頭。儘管在演藝圈，她談不上大紅大紫，卻始終有戲劇演出，算是觀眾眼中的熟面孔。李麗麗在香港出生、長大，自認為念書不行，也不太有興趣，小小年紀就虛報年齡考進邵氏創辦的南國實驗劇團訓練班，也在很年輕的時候就獲張徹青睞，在《十三太保》等片陪襯幾位當家男主角，順利成為邵氏當時曝光度頗高的女星。邵氏高層精打細算，基本演員領月薪，常常是賺了曝光度和名聲，卻沒有賺到錢，因此約滿了大家都會想辦法到外面去接片，才好賺大錢。李麗麗從邵氏轉進電視圈，首齣連續劇作品、佳藝電視台的《白髮魔女傳》就演女主角練霓裳，將過去在電影上展現的俠女丰采帶進小螢幕中。成龍年輕時曾在邵氏當武師或是跑龍套，李麗麗那時已是重要女角，對他卻沒有明星的氣焰，讓他頗為感激，日後當成龍成名、走紅，也回報李麗麗的舊恩，用她成為他主演的《師弟出馬》女主角，還有把他一腳踢飛的畫面，日本曾於成龍暴紅後重映，李麗麗連帶風光了一陣子。在1980年代初，港劇在台大受歡迎，因此一堆港星受邀參加台灣劇集的演出，李麗麗雖然是以過去在邵氏電影的表現為台灣觀眾熟悉，卻也應邀演了一檔中視的八點檔《驀然回首》。劇中李麗麗演的是個男孩子氣、要強的女性，和虛榮的陸一嬋、無奈的羅霈穎與會看手相幫人解惑的江艾倫，很小的時候就是同學，卻各自走上不同命運，是時裝文藝劇，反而不是李麗麗慣演的古裝武俠，而且她還要用國語演出，幸虧早年在邵氏拍的電影，大都是用國語拍攝，她的口音雖不脫港味卻算是標準，完全不需要事後配音，她也因為角色性格突出，在女主角中得到最好的觀眾迴響。不料她給的檔期之內，該劇還未能殺青，後期她回港拍戲，變成要台港兩邊軋，到最後無法拍畢《驀然回首》的戲分，角色不得不換人接手，讓她在台灣的戲劇圈沒能順利的發展，演藝重心還是回到香港。之後的李麗麗就成了TVB硬裡子資深演員，演過《笑傲江湖》中令狐沖的師娘，或是《天龍八部》虛竹的生母等，著名宮鬥劇《金枝慾孽》也有參與。相較於演藝事業細水長流，李麗麗反而在感情上長年孤家寡人，並沒有圓滿的結局，她其實並不很在意，雖然承認感情上不成功，卻覺得自己還是過得很幸福。