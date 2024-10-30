康芮颱風（國際命名：KONG-REY）目前還在增強且暴風圈仍在擴大當中，路徑持續近逼台灣，中央氣象署在昨（29）日傍晚17時30分發布海上颱風警報後，預計最快將在今（30）日清晨5時30分或上午8時30分發布陸上颱風警報，而從今天晚上開始，康芮颱風將開始明顯影響台灣，一路到週五清晨都是影響最劇烈的時候，民眾防颱作業一定要做好準備！
根據中央氣象署資料顯示，康芮颱風在晚上8時的中心位置在北緯18.4度、東經126.1度，以每小時12公里速度向西北西前行，近中心最大風速每秒已經達45公尺，瞬間最大陣風每秒55公尺，相當於16級風，七級風平均暴風半徑280公里，強度及暴風圈還在持續增強中，路徑依舊從花東一帶登陸，有可能挑戰肥大暴風圈300公里，週四靠近台灣時，暴風圈將籠罩全台。
🟡康芮颱風風雨影響重點
中央氣象署表示，康芮颱風今天晚間颱風就會來到東南部近海，而星期四白天就會逐漸通過台灣地區，是影響最劇烈、風雨最強的時候，從今天晚上開始風雨就會逐漸明顯，各地沿海風力感受增強，海上浪高也明顯增大，北部、東半部留意大雨。
氣象署表示，今日深夜至週五清晨，康芮颱風登陸台灣、暴風圈籠罩全台並通過，這時陣風可達12級以上，東半部豪雨等級以上、北部豪雨，中南部在颱風中心通過後，中南部也會有豪大雨發生；禮拜五白天起，康芮颱風減弱遠離，海峽仍有強風，上班天中南部仍有大雨發生，其他各地降雨趨緩。
🟡康芮颱風最新特報專區
⚠️海上警報警戒範圍：台灣東南部海面（含蘭嶼、綠島）、巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。
⚠️陸上強風特報：基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣、台東縣、澎湖縣、連江縣
⚠️大雨特報：基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣
🟡康芮颱風最新動態
📍2024／10／30
康芮變超肥颱風！台灣1年內3颱登陸已是16年前
康芮颱風持續朝台灣接近，氣象署也預計今（30）日清晨5點30分以後發布「陸上颱風警報」。目前康芮強度還在持續增強，有望達到中颱上限暴風圈半徑甚至可能擴大到300公里。氣象專家吳聖宇表示，若康芮颱風如預期登陸，將會是繼2008年後，再一次出現一年內有3個或以上的颱風登陸。
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