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以「解決亞洲人常見的問題肌膚」為初心的薇諾娜WINONA，其研究團隊借助植物學、皮膚學和生物科技，努力不懈探索上千種植物，並經過數萬次的實驗只為發掘深藏於植物中的美膚秘訣。更邀請藝人劉詩詩擔任2024年年度品牌代言人，並宣布10月31日正式於台灣屈臣氏獨家販售，除了新品上市促銷價外，限定特惠組合也將同步限量發售！薇諾娜WINONA台灣總代理表示，有「植物王國」、「藥材之鄉」美譽的雲南，因其獨特的地理環境及氣候，孕育多種珍奇種類和特有植物，是世界寶貴物種基因庫之一；因此吸引薇諾娜研究團隊通過探尋雲南特有植物的活性成分，運用科技萃取，採用溫和先進的配方，並以符合GMPC標準生產出適合敏感肌的護膚品。而薇諾娜舒敏保濕系列中最核心也是明星的產品－「舒敏保濕特護霜」，針對敏感肌膚研發，尤其是高敏感性肌膚的特別護理，利用專利冷萃科技，以馬齒莧、青刺果為雙重核心植萃，加以蘑菇葡聚糖和馬齒莧的萃取精華，舒緩肌膚不適感及肌膚受到的外在環境壓力。薇諾娜WINONA台灣總代理強調，護理敏感性肌膚時，建議選擇溫和、舒緩且能減少刺激不適的成分。「舒敏保濕特護霜」為親膚極簡配方，不添加香料色素及致敏防腐劑，輕盈水潤乳液狀質地，易吸收、清爽且無負擔。薇諾娜WINONA 10月31日即將在台灣屈臣氏實體與官網獨家販售，包括小紅書網紅強力推薦的舒敏保濕、控油、凍干、美白等系列新品皆同步上架，一起敏感勿擾，與薇諾娜擁抱美好。