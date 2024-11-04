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▲Makiyo（川島茉樹代）入行以來，因為直率個性產生不少爭議。（圖／資料照）

▲由於媽媽要獨自撫養3個孩子，為了想幫媽媽分攤壓力，Makiyo14歲就出道賺錢。（圖／翻攝自單身行不行YouTube）

40歲Makiyo（川島茉樹代）在演藝圈入行以來，因為直率個性產生不少爭議，她出道時還未成年，都是Ma媽媽（林小霞）陪伴在身邊，也因此母女倆的感情特別好，儘管Ma媽媽2015年癌逝，Makiyo仍不曾遺忘過媽媽，先前在節目上更曝光自己的身世背景，原來Makiyo的爸爸會家暴，3歲的她還目睹媽媽滿臉血躺在地上的畫面。Makiyo在節目《單身行不行》透露，媽媽曾有過3段婚姻，最後一段就是和她的黑道爸爸，Makiyo在3歲時就目擊衝擊畫面，媽媽遭爸爸家暴後倒臥在地，渾身都是血，爸爸卻開始打掃，若無其事做自己的事，讓她感到十分驚恐，「我當時還想說我媽是不是死掉了？因為她都沒動。」地獄般的生活讓Ma媽媽忍無可忍，直接逃回台灣。Makiyo的爸爸不肯讓她走，她的生活都被監控，也不太能接電話，有天她幸運接到Ma媽媽打來的電話，要Makiyo帶著護照逃家，她便趁爸爸洗澡時逃離家裡，跟著媽媽一起回到台灣，由於媽媽要獨自撫養3個孩子，為了想幫媽媽分攤壓力，她14歲就出道賺錢。然而2012年Makiyo爆發喝醉後暴打司機的醜聞，當時她的形象和事業都大受影響，Ma媽媽已經罹癌，卻還是得一邊幫她收拾爛攤子，到處替女兒說情，甚至拚盡全力罵她：「妳在幹什麼？妳怎麼會做出這麼大的事情？」Makiyo坦言，她至今對此感到很抱歉，希望如果有來世，還可以再當Ma媽媽的女兒。