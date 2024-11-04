我是廣告 請繼續往下閱讀

Nexon 集團的區塊鏈子公司及IP 擴展專案 NEXPACE，於今日正式公開了第二次的Pioneer測試計畫。第二次公開測試將於 11月20日 起進行共為期10天，目的是透過系統穩定化及用戶反饋的收集，為遊戲的正式發布做好準備。同時為了紀念首次公開測試，MapleStory Universe 精心策劃了多項遊戲內活動，其中也提供了價值最高達 500萬 NXPC 的獎勵。自 7月24日進行第一次 Pioneer 測試以來，為期10天的測試吸引了超過1,000名測試者參與，並創下優異成績。92%的參與者在測試期間持續參與，留存率達82%，總計超過45,000小時的遊戲時間，且每位用戶平均遊玩超過6小時。此外，在未設置高級商店的情況下，完成了195,046筆交易，充分證明了經濟系統的穩定性。NEXPACE的Executive Director Sunyoung Hwang表示：「第一次 Pioneer 測試的成果超出了我們的預期。本次第二次測試將進一步擴大規模，優化用戶體驗並加強生態系統的穩定性。希望將擁有21年歷史的 MapleStory IP 與區塊鏈技術結合，在正式發布前進一步提升用戶體驗。」因此本次測試將基於7月的首次測試內容進行擴展，參與者將有機會參與以下活動：● NXPC 活動：可透過每日登入、NFT 交易等遊戲成就獲得 NXPC。在測試期間累積的遊戲點數可在正式發布後兌換為 NXPC，兌換需遵循相應的使用條款。● 創建特殊名稱（IGN 活動）：可以在MapleStory N 收集字母碎片，以搶佔心儀的遊戲暱稱（IGN）。● Pioneer 獎勵：完成調查問卷和遊戲內測試任務，即可獲得獨家服裝。MapleStory Universe 是一個基於 MapleStory IP ，承載各種應用的虛擬世界生態系統，此系統作為鼓勵創造、合作及社群參與的樞紐，並提供支持這些要素的綜合環境。基於IP持有的2.5億全球用戶及21年累積的豐富資源，構建了強大的生態系統，支持社群互動和增強遊戲內道具的區塊鏈技術。更多關於《MapleStory Universe》的消息或有興趣的玩家，亦可追蹤 X及其他社群平台，來獲得更多最新的資訊和新聞。