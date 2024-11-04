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▲盲盒熱吹進烘焙界，「他媽²的 tmd. BAKERY」推出餅乾盲盒。（圖／品牌提供）

▲「餅乾盲盒」在市集掀起熱潮，11月8日、9日響應SOGO百貨週年慶，將在「敦化館」市集亮相。（圖／品牌提供）

▲万軒屋預購PRESS BUTTER SAND焦糖奶油餅乾限定口味2入組，加送原味1組。（圖／業者提供）

盲盒熱潮席捲全台，烘焙品牌「他媽²的 tmd. BAKERY」出奇制勝，順勢推出「餅乾盲盒」，吸引眾多甜點愛好者朝聖。每次出攤販售都是不同的創新特製口味餅乾，讓消費者每次都能體驗到不同驚喜。攤位前開箱猜味道的熱鬧場景更是一度成為市集的焦點，掀起一陣風靡烘焙界的抽盲熱潮。tmd. BAKERY創立以來，以精選食材與法式烘焙技術聞名，推出的經典口味餅乾系列如「正統抹茶」、「黑眼豆豆」等，一直深受饕客喜愛。品牌致力於將世界各地風味融入餅乾中，如「羅密歐青醬」將義大利的羅勒香氣化作餅乾中的爆款；而「麻媽鬆餅」則融合了法式布列塔尼餅乾技法與台灣傳統芝麻餅的風味，創造出別具特色的混血風格。這次推出的「餅乾盲盒」延續品牌對於創新的執著，同時也推出「20全盲」餅乾禮盒，其中還有聚會必備的「盲盒大富翁」，顛覆大眾對傳統餅乾的認知。有顧客現場開箱後笑說：「這些餅乾的味道好特別，卻出奇好吃！」他從「肉鬆」、「花生」到「鹹蛋」一直猜，對大膽創新口味讚嘆不已。另一位顧客則分享：「昨天買了一盒，今天就剩兩片了，只好來補貨。」這股「餅乾盲盒」風潮自10月開賣以來，迅速在市集掀起熱潮。tmd. BAKERY每次擺攤總是排滿期待開箱的顧客，有時3小時就銷售一空。有顧客表示，一開始是被品牌前衛的名稱吸引，接著因為餅乾獨特的風味和口感成為粉絲，甚至一次預訂數十盒。而tmd. BAKERY 11月8日、9日順應SOGO百貨週年慶，將在「敦化館」市集亮相。此外，日本在地購物網站万軒屋BANKENYA開跑「感恩祭」活動，全站祭出5折起優惠，每天另有兩款破盤商品搶購好康，11月10日至11月12日更攜手日本人氣排隊名店，推出限量台灣特賣商品，像是日本車站熱賣的甜點PRESS BUTTER SAND焦糖奶油餅乾買2送1，買限定口味2入組，加送1盒經典原味。