父母都希望給寶寶最好的開始，尤其開始引入寶寶副食品階段，如何選擇健康和營養豐富食物，是父母最重要課題。台灣冷凍兒童食品品牌「旅居漁村」，是台灣唯一專注於海鮮粥產品的品牌，創辦人將家族40年海鮮養殖經驗與天然寶寶食品結合，不僅富含優質蛋白質，且無添加、無調味，更能提供多種營養，是家長放心、孩子喜愛的健康選擇。
「旅居漁村」品牌創辦人，曾在麥寮台塑從事商業網路系統工作，長年生活在雲林台西鄉，這裡以優質海鮮如牡蠣、文蛤、虱目魚和蝦類聞名，基於對家鄉海產的情感，讓他起心動念，萌生「將這些優質海鮮帶給更多家庭，讓更多人知道台西的美好」的想法。
這個想法在創辦人成為父親後更加堅定，當寶寶到了4-6個月，該吃副食品的階段，創辦人的母親憑藉精湛的廚藝，用家裡世代養殖的海鮮，為孫子做出一碗碗美味的無添加寶寶餐。就在此時他們意識到，市面上找不到這樣新鮮又營養的兒童冷凍食品，於是創辦人靈機一動，決定將家裡40年的海鮮養殖經驗與天然寶寶食品結合，創立了全台灣唯一專注於海鮮粥產品的品牌「旅居漁村」。
對許多人來說，製作寶寶食品是一項艱鉅的挑戰，特別是在處理魚刺和魚肉的部分，就怕孩子被魚刺卡到或是吃到不新鮮的魚肉，因此少有選擇製作海鮮產品的廠商，但「旅居漁村」認為，海鮮富含優質蛋白質和多種幼兒成長所需的營養，是無可取代的來源。為了確保食用安全，「旅居漁村」每一片用於天然兒童食品的魚肉，都經過2到3次人工精細挑選，僅使用無刺的純魚肉片，過程耗時且需要極大耐心，就是為了讓爸媽們能夠放心，讓孩子吃得安心。
自2014年成立以來，「旅居漁村」以台灣首創的海鮮寶寶粥品為主打，不僅富含優質蛋白質，更能提供多種營養。無論是粥品、米飯，還是麵類，所有幼兒食品都是無添加，無調味，是家長放心，孩子喜愛的健康首選。
高品質天然兒童粥品「旅居漁村」的成功，讓孩子愛吃是關鍵，因為即使再營養的食物，孩子不願意吃，營養也無法被吸收。擁有豐富海鮮養殖經驗的副食品「旅居漁村」，恰好就懂得將海鮮烹調得既健康又美味，成功吸引孩子的味蕾，讓寶寶從小就愛上來自大海的營養美味，為孩子健康打下基礎。
「旅居漁村」官方網站：https://www.fishvilla.net/
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這個想法在創辦人成為父親後更加堅定，當寶寶到了4-6個月，該吃副食品的階段，創辦人的母親憑藉精湛的廚藝，用家裡世代養殖的海鮮，為孫子做出一碗碗美味的無添加寶寶餐。就在此時他們意識到，市面上找不到這樣新鮮又營養的兒童冷凍食品，於是創辦人靈機一動，決定將家裡40年的海鮮養殖經驗與天然寶寶食品結合，創立了全台灣唯一專注於海鮮粥產品的品牌「旅居漁村」。
對許多人來說，製作寶寶食品是一項艱鉅的挑戰，特別是在處理魚刺和魚肉的部分，就怕孩子被魚刺卡到或是吃到不新鮮的魚肉，因此少有選擇製作海鮮產品的廠商，但「旅居漁村」認為，海鮮富含優質蛋白質和多種幼兒成長所需的營養，是無可取代的來源。為了確保食用安全，「旅居漁村」每一片用於天然兒童食品的魚肉，都經過2到3次人工精細挑選，僅使用無刺的純魚肉片，過程耗時且需要極大耐心，就是為了讓爸媽們能夠放心，讓孩子吃得安心。
自2014年成立以來，「旅居漁村」以台灣首創的海鮮寶寶粥品為主打，不僅富含優質蛋白質，更能提供多種營養。無論是粥品、米飯，還是麵類，所有幼兒食品都是無添加，無調味，是家長放心，孩子喜愛的健康首選。
高品質天然兒童粥品「旅居漁村」的成功，讓孩子愛吃是關鍵，因為即使再營養的食物，孩子不願意吃，營養也無法被吸收。擁有豐富海鮮養殖經驗的副食品「旅居漁村」，恰好就懂得將海鮮烹調得既健康又美味，成功吸引孩子的味蕾，讓寶寶從小就愛上來自大海的營養美味，為孩子健康打下基礎。
「旅居漁村」官方網站：https://www.fishvilla.net/