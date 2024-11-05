新竹美食不只有米粉和摃丸，竹北「金炙鴨鴨」烤鴨店的鹽酥和韓式雙口味，顛覆了烤鴨經典美食印象，在新竹美食圈掀起風潮，成為排隊名店，也是到新竹必吃美食。
「金炙鴨鴨」烤鴨店創立30餘年，第一代秉持對烤鴨的熱情與專業，堅持手工烤製，並以獨特配方打造出外皮酥脆、肉質鮮嫩的烤鴨美食，是新竹團購和外帶美食首選。如今是二代店，現任老闆承接父親的技術，並成功轉型，不僅保留了傳統的經典風味，還勇於注入年輕時尚元素，開發了年輕人喜愛的鹽酥和韓式辣味，讓顧客可以一次選擇雙口味烤鴨，享受兩種不同風味，尤其是鹽酥口味，香酥脆爽，鹹香四溢，一口咬下香氣在口中炸裂，好滋味是家庭聚餐或朋友聚會首選美食。
一般的烤鴨餐廳會提供小黃瓜、洋蔥等常見配菜，而「金炙鴨鴨」也不例外，且特別用心地將這些配菜整齊分裝，放入外帶包裝中，讓客人回家後不用再準備配料，就能享受如同在餐廳內的完整烤鴨體驗。此外，「金炙鴨鴨」在外帶設計上也投入大量心思，不同於傳統烤鴨店常見的紙盤或塑膠袋，他們選用可微波的密封餐盒包裝，確保烤鴨在運送和攜帶過程中不會使湯汁溢出，並且到家後能夠直接進微波爐加熱，大大增加了食用的方便程度。
除了烤鴨口味與包裝的創新，「金炙鴨鴨」品牌形象也讓人耳目一新。品牌名稱採用了俏皮可愛的疊字設計，而英文名「Quack Quack Food」更具童趣，拉近了與顧客的距離。店面裝潢風格現代感十足，色彩鮮明、活潑生動，相當吸睛。
不僅僅是新竹在地的烤鴨迷，隨著外送和團購烤鴨需求的日益增加，竹科美食「金炙鴨鴨」已將這份脆皮多汁的烤鴨美味送至外縣市，滿足全台饕客的味蕾。無論是作為團購美食還是外帶首選，「金炙鴨鴨」已不再局限於當地，讓全台各地的烤鴨愛好者也能輕鬆品嚐到專屬的極致風味。
「金炙鴨鴨」二代店轉型成功，關鍵在於傳統技藝與創新口味間找到完美平衡。從一代傳承的經典風味到年輕人喜愛的新潮口味，「金炙鴨鴨」讓烤鴨不再只是傳統美食，而是更多元、趣味十足的味覺享受。不論是購買送禮、家庭聚餐，還是單純犒賞自己，「金炙鴨鴨」都是來到新竹竹北不可錯過的美食選擇。
「金炙鴨鴨」FB粉專：https: //www.facebook.com/Quack5510153/
我是廣告 請繼續往下閱讀
一般的烤鴨餐廳會提供小黃瓜、洋蔥等常見配菜，而「金炙鴨鴨」也不例外，且特別用心地將這些配菜整齊分裝，放入外帶包裝中，讓客人回家後不用再準備配料，就能享受如同在餐廳內的完整烤鴨體驗。此外，「金炙鴨鴨」在外帶設計上也投入大量心思，不同於傳統烤鴨店常見的紙盤或塑膠袋，他們選用可微波的密封餐盒包裝，確保烤鴨在運送和攜帶過程中不會使湯汁溢出，並且到家後能夠直接進微波爐加熱，大大增加了食用的方便程度。
除了烤鴨口味與包裝的創新，「金炙鴨鴨」品牌形象也讓人耳目一新。品牌名稱採用了俏皮可愛的疊字設計，而英文名「Quack Quack Food」更具童趣，拉近了與顧客的距離。店面裝潢風格現代感十足，色彩鮮明、活潑生動，相當吸睛。
不僅僅是新竹在地的烤鴨迷，隨著外送和團購烤鴨需求的日益增加，竹科美食「金炙鴨鴨」已將這份脆皮多汁的烤鴨美味送至外縣市，滿足全台饕客的味蕾。無論是作為團購美食還是外帶首選，「金炙鴨鴨」已不再局限於當地，讓全台各地的烤鴨愛好者也能輕鬆品嚐到專屬的極致風味。
「金炙鴨鴨」二代店轉型成功，關鍵在於傳統技藝與創新口味間找到完美平衡。從一代傳承的經典風味到年輕人喜愛的新潮口味，「金炙鴨鴨」讓烤鴨不再只是傳統美食，而是更多元、趣味十足的味覺享受。不論是購買送禮、家庭聚餐，還是單純犒賞自己，「金炙鴨鴨」都是來到新竹竹北不可錯過的美食選擇。
「金炙鴨鴨」FB粉專：https: //www.facebook.com/Quack5510153/