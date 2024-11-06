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美國大當地時間11月5日登場，共和黨總統候選人、前總統川普（Donald Trump），在旗下社交平台「Truth Socisal」發文，指控賓州最大城市費城（Philadelphia）出現大規模舞弊。川普在發文中打下：「很多人在談論費城存在大規模作弊，執法部門即將到來。（A lot of talk about massive CHEATING in Philadelphia. Law Enforcement coming!!!）」。對此，費城市政府、警方、地方檢察官辦公室都出言駁斥這項「未經證實」的指控，地方檢察官克雷斯納（Larry Krasner）直言：「如果川普有任何事實依據支持他的瘋狂指控，我們現在就想要看到。」擁有19張選舉人票的賓州被視為本次大選，兩黨的必爭之地。