美國大當地時間11月5日登場,共和黨總統候選人、前總統川普(Donald Trump),在旗下社交平台「Truth Socisal」發文,指控賓州最大城市費城(Philadelphia)出現大規模舞弊。川普在發文中打下:「很多人在談論費城存在大規模作弊,執法部門即將到來。(A lot of talk about massive CHEATING in Philadelphia. Law Enforcement coming!!!)」。對此,費城市政府、警方、地方檢察官辦公室都出言駁斥這項「未經證實」的指控,地方檢察官克雷斯納(Larry Krasner)直言:「如果川普有任何事實依據支持他的瘋狂指控,我們現在就想要看到。」擁有19張選舉人票的賓州被視為本次大選,兩黨的必爭之地。