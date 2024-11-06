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一年一度台灣年終零售旺季第一檔「淘寶雙11狂潮」全面來襲！10億輕小件商品滿額免運還不夠，第二波檔期淘寶加碼推出超過3500名「幫你買單」限時優惠！即日起至11月11日淘寶雙11第二波極速開跑，除延續全站跨店滿減消費每滿人民幣300元立減50元，或官方立減85折起全平台的基礎折扣，疊加每日00:00、12:00、16:00、20:00更狂撒限量折扣碼；此外，淘寶更大手筆加碼於11月8日、11月11日18:00搶限量「111元人民幣幫你買單」名額，再無差別疊加全站超過10億件商品凡購物滿人民幣99元，海運超商取貨或海運宅配免運達服務，全年殺最大就在淘寶雙11。2024年雙11優惠活動第二波期間：10/31 20:00~11/11 23:59全站優惠：跨店滿減，消費每滿人民幣300元減50元或官方立減85折起狂撒折扣碼優惠：10/31－11/11期間，每日00:00/12:00/16:00/20:00開搶折扣碼（消費每滿人民幣299減30元，每滿人民幣499減50元）11/8、11/11每日18:00開搶限量免單名額11/8每日限1,111名；11/11當日限1,500名Visa10/21－11/11期間，每日00:00，發放免3%手續費券，上限$200，每人每天限領1次（當天領當天用）10/21－11/11期間，每日12:00，消費滿新台幣2,000減111元優惠券，每人每天限領1次（當天領當天用）10/21－11/11期間，每日16:00，消費滿新台幣3,000減300元優惠券，每人每天限領1次（當天領當天用）10/31－11/11期間，每日20:00，消費即享8折優惠券，折抵上限$399，每人每天限領1次（當天領當天用）11/9－11/11期間，每日20:00，消費即享1折優惠券，折抵上限$1111，每人每天限領1次（當天領當天用）JCB10/21－11/15期間，每日00:00，消費滿新台幣2,000折200元（免領券），每人全程限1次中信帳戶支付10/1－11/30期間，每日00:00，消費免1%手續費（免領券），每人每天限1次11/1－11/11期間，每日00:00，消費滿新台幣2,500折200元（免領券），每人限1次11/1－11/11期間，每日00:00，消費享單筆5折優惠，折抵上限台幣2,500元（免領券），每人限1次街口淘寶用戶使用「街利存帳戶」付款，不限金額筆筆皆享2%街口幣回饋無上限；使用「街口帳戶」付款，不限金額筆筆享最高1%街口幣回饋無上限11/1－12/31期間，使用街口支付綁定「王道銀行帳戶」於淘寶當月消費累計達新台幣1,500元，享最高6%街口幣回饋（每人每月上限300元，名額有限）11/01－11/30期間，使用街口支付綁定「樂天國際銀行帳戶」筆筆享10%回饋，每人上限100元7－ELEVEN:即日起到11/11 23:59期間下單，選擇7－ELEVEN超商取貨，即贈送【CITY CAFE大杯熱拿鐵乙杯】，限量共50,000份全家：即日起到11/12期間下單，選擇全家超商取貨，即贈送【全家霜淇淋乙支】，限量共10,000份萊爾富：即日起到11/11 23:59期間下單，選擇萊爾富超商取貨，即贈送【大杯美式咖啡（熱）乙杯】，限量共20,000份OKmart：活動期間於淘寶下單選擇OKmart並取件完成，至OKmart官網活動頁面登錄，即有機會獲得iPhone16乙支（128G/市價約$29,900/顏色隨機）凡淘寶下單，並於OKmart自提櫃取件完成後，至OKmart官網活動頁面登錄，即送人民幣100折20元優惠碼（數量有限，送完為止）「首購開買啦大紅包」計畫，即日起新用戶註冊即送人民幣61減60元首購紅包（約新台幣270元），名額無上限，且首單享有免費本地退貨、稅費0元與免支付手續費三大服務