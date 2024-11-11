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▲陳璟葵指出，台積電等指標廠商，在南科四廠斥資逾170億，購置10萬坪廠房，帶動台南工業不動產暢旺。（圖／台灣房屋提供）

▲桃園、台北分別以物流倉儲、商務辦公為主流，帶動工業不動產暢旺。（示意圖／翻攝自Pixabay）

台南工業土地全台灣漲最兇！據內政部地政司「都市地價指數」，今年上半，全國的工業區地價指數為102.78，年增2.8%，各縣市中，又以台南年增幅4.1%最高。台灣房屋表示，政府近年打炒房「管住不管工商」，且國內產業在AI產業興起下積極擴廠，工業不動產也持續看俏，台南挾台積電話題，漲幅最兇，而現在川普當選，估計在美中貿易戰下，台灣有望再吸金一波，工業不動產有撐。據地政司資料，2024年H1，全國工業區地價指數102.78，年增約2.8%，各縣市依照年增幅排序，前五名依序為台南4.1%、新北市3.9%、嘉義市3.1%、桃園市2.9%、台北市2.4%。台灣房屋集團工業地產中心執行長陳璟葵表示，近年國際掀起AI熱潮，使台灣的半導體相關產業受到全球矚目，購地擴廠的動作不斷！尤其台積電等指標大廠，更是大手筆投資不手軟，今年光是購入原群創南科四廠近10萬坪的廠房，就斥資逾170億元，也讓廠區所在的台南，工業用地交投持續熱絡；加上南科現今的產值也超越竹科，穩居三大科園之首，未來還有南科三期的擴建遠景可期，科技產業鏈接連佈局，不僅帶動南科周邊的工業不動產交易，也讓台南的工業區地價指數年增4.1%，傲居全台第一。漲幅居次的新北市，工業區土地交易也相當活絡，新北市林口區的國際AI＋智慧園區，近年也成功搭上AI趨勢，不僅有艾司摩爾等半導體大廠進駐，今年啟動土地標售後，上下游產業獵地不手軟，連帶拉抬新北市工業不動產的交易價量；近年土城產業園區挾產業轉型及三鶯線建設利多，被國壽、中工等業者相中，插旗推出新廠辦，並吸引鴻海集團等企業投資設廠，為新北市的工業不動產發展添加動能。觀察台南、新北與嘉義的工業類交易，用途主要以產線生產為導向，桃園、台北則分別以物流倉儲、商務辦公為主，因此今年桃園最大宗的工業類交易，為台灣人壽花費137.5億元卡位航空城產專區，預計打造新型物流辦公園區；台北則由台達電花近45億元，購入內科兩棟廠辦大樓摘冠。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，台北市的大面積工業地相對稀少，不易規劃大規模生產的工業廠房，但首都設置企業總部、分公司的需求高，因此商務辦公的需求旺，使工業不動產交易以廠辦居多，也鼓舞建商在內湖、南港及北士科購地興建廠辦銷售；桃園則挾機場國門優勢，成為國內外貨物集散的樞紐，加上桃園正居北北基桃竹的北台灣都會中央，可就近供應北部都會的市場所需，帶動物流倉儲業發展，使業者積極在桃園購置產業用地，籌設物流倉儲據點。陳定中進一步指出，近期美國大選結果底定，主張「美國優先」的前總統川普重返白宮，不少人憂心未來川普將對台灣半導體產業索討保護費，影響國內的產經發展；但川普主張對中國提高關稅，若重啟美中貿易戰，可能再掀2018年台商大舉返鄉設廠的熱潮，根據財政部統計，上回2018年美中貿易戰後，境外匯回台灣的資金高達3351億元，其中核准實質投資案件數達579件、投資金額約1,619.8億元，可說是促進產業經濟的強勁活水，因此川普雖為國際局勢增添不確定性，但國內工商前景卻未必看淡。