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好一陣子沒有在台灣出現的「互動式電影」又要來了！日本動畫影片《催眠麥克風》（Division Rap Battle），就要再次讓觀眾體驗全場一起選擇電影情節發展、走向不同結局的有趣過程。在疫情之後，各地電影無不絞盡腦汁，要吸引已經習慣在家看串流平台影片的觀眾再度走回戲院，「互動式選擇結局」再一次被拿來當主打的噱頭。《催眠麥克風》號稱日本首部互動式動畫電影，每一場放映的結局，都可能因觀眾組成的不同而有很大差異。《催眠⿆克⾵》自2017年推出以來，深受全世界廣大粉絲的喜歡，創造現象級熱潮，衍伸出各種類型的作品，包括音樂、廣播劇、漫畫、舞台劇、遊戲跟動畫。作為日本首部互動式電影，《催眠⿆克⾵》透過獨特的互動模式增強了觀眾的觀影體驗，近日開放預售電影票，隨即吸引許多影迷的關注和參與，在日本當地受到矚目。互動式電影打破了傳統觀影模式，讓觀眾從被動接受轉變為主動參與，極大地提升了觀影的趣味性和參與度，電影院也因此轉變為一個充滿無限可能的互動娛樂空間，還可以吸引人不斷重複上門，因為每一次得到的結果不一定會一樣，不容易感到厭煩。互動式電影極可能成為電影產業的新趨勢，為觀眾帶來更加豐富、多元觀影體驗的同時，也讓電影產業創造更多前所未有的可能性。以往《催眠⿆克⾵》只要推出LIVE演唱會都讓粉絲興奮不已，也曾經在台灣「零秒差」現場直播，讓本地影迷為之瘋狂，紛紛敲碗加開場次。這次推出互動式電影版本勢必引爆台灣粉絲的期待。不過在台灣檔期確定之前，《催眠麥克風》宣告於2025年2月21日將在日本全國首映，每一場都有機會出現不一樣的結果。