我是廣告 請繼續往下閱讀

你今天吃蛋了嗎？根據資料，每人每年平均吃掉超過300顆蛋，品嚐蛋料理是大家的生活日常，，用美好的一餐開啟活力的一天，是多數人建立生活儀式感的方式之一，在品味生活之餘，如何在繁忙工作時能吃得輕巧優雅，新感覺夾心土司新推出「金黃蛋沙拉」於7-11上市，為外食族在分秒必爭的早晨通勤時間，享受美味低負擔的輕食新選擇！在蛋食文化的影響下，現代人越來越重視營養的攝取，即便是外食族，也會在超商購買茶葉蛋、水煮蛋等即食的蛋類產品補充，而此次新感覺推出「金黃蛋沙拉」新口味，多層次口感的夾心土司將成為質感早餐新選擇。在烹飪工法精進，透過雙道烹煮－水煮與炊蒸，呈現蛋黃的橙色與濃郁感，並帶出蛋丁的豐富層次。濃郁蛋香融合著清爽又酸甜的沙拉醬，最後拌入日曬海鹽為蛋沙拉進行提味，每一口都吃到食材的優質美味及低負擔享受。近年民眾對於飲食的要求，「新感覺」重視食材並層層把關，新品「金黃蛋沙拉」不僅選用可溯源牧場的雞蛋，提味用鹽更是來自地中海潔淨海域的日曬海鹽；同時以雙道烹煮製程煮蛋，讓蛋白丁更加彈嫩，以黃金比例調和成就口感，吃下去不只是豐富整體餡料的層次感，也是一份暖心。不論是準備考試的學生族群，還是需要活力的上班族，都適合做為開啟一天活力的早餐，或是做為簡單補充的下午點心，輕巧吃出日常生活的質感品味！新感覺-新品「金黃蛋沙拉」以清新的嫩黃色包裝為新口味添增新氣象，充分展現其精選食材感，以及豐富內餡的醇厚感，無論做為早餐或下午茶點心，時時刻刻都能品味優雅。即日起新感覺-新品「金黃蛋沙拉」於7-11門市輕巧登場，期間更推出限定優惠，嚐鮮價35元只到11/26，此刻就到7-11開啟一天的美好「新感覺」！