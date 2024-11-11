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▲Eric還暖心的在包裝盒上註明：「Dear.The B（粉絲名稱）」要送給粉絲，不過眼尖的The B卻發現Eric照片裡的巧克力棒並非Pepero，而是韓國保險套品牌「正確想法（Brsg）」最近推出的巧克力聯名保險套。（圖／X）

▲自出道以來，寵粉的Eric每年都會準備親筆信和巧克力棒向粉絲傳達愛意，對於今年害羞的小烏龍幽默的The B也表示理解。（圖／eric.is.youngjae IG）

台灣每年的11月11日被稱作「光棍節」或「雙11購物節」，在韓國卻有不同的風俗，韓國人們彼此間會互相贈送一家名為「Pepero」的巧克力棒互表愛意。相當寵粉的當紅男團THE BOYZ成員Eric（孫英宰），每年也會分送巧克力棒回饋粉絲的愛。不料今年他卻捅出了大婁子，因包裝問題不小心把保險套誤認成巧克力棒，在粉絲的提醒下才意識到買錯，嚇得他緊急刪文道歉：「太丟人了好想躲在老鼠洞裡！」THE BOYZ的成員Eric出道多年依然相當寵粉，每年11月11日時他都會寫下親筆信和巧克力棒一起上傳，真情告白一路相伴的粉絲。今年也不例外的他今（11）日凌晨，在社群平台中上傳了用韓文和英文寫下的信件和一盒「巧克力棒產品」，Eric還暖心的在包裝盒上註明：「Dear.The B（粉絲名稱）」要送給粉絲。不過眼尖的The B卻越看越不對勁，隨即指出Eric照片裡的巧克力棒並非Pepero，而是韓國保險套品牌「正確想法（Brsg）」最近推出的巧克力聯名保險套。遲鈍的Eric在粉絲的提醒下，才注意到自己所購買的商品是保險套，嚇得他火速刪文解釋自己前去便利商店選購時，看到這款保險套與其他巧克力棒陳列在一起才會將它誤認，尷尬表示雖然架上有各式各樣的巧克力棒，但獨獨只有這款印著「Dear.......」自己想在空白處寫上粉絲的名字才會拿錯。Eric不斷向粉絲們致歉，鬧出這種烏龍也羞得他忍不住直言：「老實說我現在真的覺得很丟人，好想在老鼠洞裡躲一個禮拜！」雖然文章已經刪除，但這則笑料也在韓網引起熱議，哭笑不得的粉絲也紛紛笑嘆：「人怎麼能捅出這麼大的婁子」、「歐巴我是你的話，我就連夜收拾收拾入伍了」、「這真不能怪他我也買錯過」、「我會嘲笑歐巴一輩子的」、「帶給我們快樂也算是一種禮物了」、「Eric這輩子沒想過以這種傳奇的笑料出圈了」、「我們粉絲笑笑得了Eric你還是換個星球重新開始吧！」